南庄賽夏峰會 聚焦推展山林共管部落共榮經驗

農業部林業及自然保育署近年與苗栗縣南庄鄉賽夏蓬萊部落攜手山林共管，在聯合國《生物多樣性公約》第16屆締約方大會(CBD COP16)周邊會議分享案例經驗、並與日本龍谷大學締結友好森林，以及在日本FSC會員大會分享原住民族參與永續森林經營之合作經驗等豐碩成果。掌理全國原住民政策的原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur，日前更率員訪視，期盼作為原住民政策的參考借鏡。

林業保育署表示，透過法令鬆綁，導入創新政策工具，發展綠色森林產業提振部落經濟，開創部落生計、森林生態與政府治理三贏，獲得行政院政府服務獎及考試院公務人員傑出貢獻團體獎肯定。

林業保育署署長林華慶表示，過去因政策與法令的限制，導致原住民族與林業主管機關衝突不斷，國有森林的保育與治理長期難以施展落實，部落生計也未能從森林獲益。林業保育署開啟與部落共管山林，並導入多元創新政策工具，其中賽夏蓬萊部落已華麗轉身、欣欣向榮。今天與曾智勇Ljaucu‧Zingrur主委特別連袂選擇蓬萊部落進行踏查，聆聽族人需求，也是中央政府首次由林業保育及原住民兩大行政機關在原住民族部落進行首長峰會，為自然資源與原住民事務展現指標性的意義。

林華慶也強調，南庄賽夏國有林共管模式，是充分運用天然林與人工林的不同特性，因地制宜規劃經營策略，天然林因鬱鬱茂密的原始森林而引人嚮往，搭配賽夏族長老分享傳統山林智識，結合成優質的森林生態旅遊與療癒秘境場域。人工林則以接軌國際FSC驗證制度為基盤，委託部落族人進行撫育、伐採，伐採後的剩餘資材，則在林業剩餘資材循環利用基地產製高值化資源，為提升國產材自給率及增益森林碳匯做出具體貢獻。部落還運用周邊森林生產森林蜜、段木香菇、創意盆栽等綠色森林產品，讓部落各個年齡層族人都能在傳統生活場域找到適合自己的林業創生技能。

林業保育署與原民會承諾未來也將盤點、挹注跨部會政策資源，讓國有森林周邊部落都能借鏡南庄賽夏的人工林與天然林分流經營策略，找出最適合自己傳統文化的綠色森林產業，協力翻轉山村經濟，為臺灣山林共管與自然資源治理開創新局。