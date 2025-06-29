豬肉外銷前景3／翻轉養豬場髒臭形象 轉型示範場下風處可自在聊天

農業部近幾年透過「養豬場轉型升級計畫」，致力翻轉養豬場髒臭形象，期望提升效率與飼養規模。位於彰化的立富畜牧場透過輔導轉型示範場，連在下風處都可自在聊天。

農業部統計，從民國78年至今，毛豬產值穩居台灣農產品單項產業之首，112年達新台幣851億元，占畜牧業近4成，是台灣農業重要支柱，政府也希望拓展外銷市場，業者卻擔心因在養頭數減少，長期難穩定供應。

傳統養豬場因為老舊豬舍與管理落伍，長期面臨環境污染、動物福利爭議，生產效率難以提升，也增加疫病傳播風險。農業部因此110年啟動「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」，4年總經費新台幣128.3億元。

這項計畫又被稱為「百億養豬基金」，有8大項目，其中以養豬場轉型升級、屠宰場現代化及肉品冷鏈建置這2項經費合佔近6成最多，其他包括：保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡保險保費補助增加、加強檢驗查核與疫病清除、鼓勵使用並標示國產豬肉、外銷拓展等。

在「養豬場轉型升級計畫」中，農業部補助上限1/2經費，訂製專業輔導，導入新式整合型豬舍，業者可視自身財務申請項目，例如：將傳統實心地面豬舍改建為高床畜舍，減少臭味與疫病，減少廢水排放；或將傳統開放式豬舍改為密閉式配備水簾、風扇，改善臭味逸散。

農業部統計，110年至113年底，全台已有2165場養豬場投入現代化轉型升級，占全部養豬場近4成。農業部畜牧司說，會持續輔導傳統養豬場轉型。

位於彰化二林的立富畜牧場，透過養豬百億基金計畫，導入AI環控系統、母豬智能餵飼設備、高床設施、密閉負壓水簾與節能風機，升級廢水處理系統，為台灣豬舍現代化管理注入新動能，也是成功轉型升級的示範場。

立富畜牧場負責人劉芸富投入養豬業20年，一步步邁向高效率、低碳排及重視動物福利的飼養方式。他說，過去傳統豬舍又悶熱又臭，人力吃重，現在要永續經營，現代化轉型勢在必行。

劉芸富帶著記者走訪其中的母豬場，在這39棟豬舍、飼養逾萬頭豬的場域，AI環控系統成為管理中樞，全天候精準監控豬舍內的溫度、濕度、電力與通風，並自動調節環境條件，所有數據留存半年，省去人力巡查、減少錯誤，大幅提高管理效率。

劉芸富表示，傳統飼養母豬得定時餵料、用人工檢視剩料觀察健康，現在藉由母豬智能餵飼設備，觸碰餵飼器就會自動掉料，「隨時吃、壓力低，任何狀況看數據一目了然。」

劉芸富的豬舍採用歐盟IE5等級節能風機，有效降低耗能並提升能源效率，配合密閉式負壓水簾，可將戶外攝氏35度高溫降至舍內體感25度，達到節能與舒適並重。

劉芸富說明豬舍的室溫，母豬頭部區域約25度，相距約1公尺臀部位置為小豬睡覺的保溫區則維持30度，利用負壓水簾、空氣力學，實現分區控溫的最佳平衡。

立富畜牧場也引進歐式塑膠高床設計，便於糞尿分離，也兼具保暖性，特別適合小豬，可預防寒冷造成的冷緊迫，產床部分結合防壓結構，避免小豬被母豬壓死；球墨鑄鐵散熱能力佳，適用於肉豬飼養。

劉芸富指著高床解釋，糞尿會從縫隙掉落至下方池子，隔絕豬隻接觸排泄物，有效減臭及防疫；場內3段式廢水處理，糞尿經固液分離及淨化，讓放流水消除異味，並與台糖萬興農場合作沼渣沼液灌溉甘蔗田，推動資源循環再利用。

另外，劉芸富也相當重視環境衛生與空氣品質，設置紫外線殺菌除臭，降低落菌數，有助控制疾病，確保豬隻健康。他自豪說，「連應該最臭的風尾區（豬舍的下風處）都可以自在聊天，沒有臭味，也無粉塵。」

為落實區域防治，立富另設有專用冷凍庫，妥善存放死亡豬隻，搭配化製車定期清運，避免與其他豬場接觸，防堵疫病交叉感染，同時兼顧氣味管理，維護鄰近社區生活品質。

劉芸富升級後的的養豬場，各項現代化設備的結合讓管理精準、豬隻健康穩定，保育舍育成率更高達95%，在產業中屬於高水準。

劉芸富說，畜牧業必須與時俱進，除了將自身污染降至最低，也要符合ESG永續趨勢，與社區、加工鏈密切串連，更期許能夠走出台灣、站上世界舞台。