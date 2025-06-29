豬肉外銷前景2／生鮮豬肉外銷 業者對品質有信心、憂穩定供應挑戰

台灣在今年5月下旬成為亞洲第一個三大豬病非疫國，農業部認為這將大幅提升台灣豬肉外銷競爭力；業者也對豬肉品質有信心，但因在養豬隻頭數不足，擔心難以穩定供應。

民國109年，台灣獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為口蹄疫非疫國，加上成功防堵非洲豬瘟，112年與113年分別獲得菲律賓、新加坡開放進口台灣生鮮豬肉。

今年5月，WOAH審核通過台灣為傳統豬瘟非疫國，台灣成為亞洲第一個三大豬病非疫國。菲律賓隨即擴大台灣豬肉輸入項目，新增豬皮與豬內臟。農業部目前積極爭取重啟生鮮豬肉對日本的外銷。

嘉一香將台灣生鮮豬肉外銷菲律賓與新加坡，而且是率先拿到訂單，嘉一香董事長陳國訓對未來日本市場信心滿滿，已著手布局。他告訴中央社記者，只要政府談判成功後，日本消費者很快就可品嚐到優質的台灣豬肉。

陳國訓說，台灣生鮮豬肉在日本市場一定有競爭力，現在日本從歐美進口的豬肉，只能循海運的冷凍型態，路途遠，時間長達1個月，若要生鮮進口，只能空運，但成本會高很多；台灣距離日本近，生鮮豬肉透過海運，最多只需5天，而冷藏豬肉口感絕對比冷凍好。

陳國訓說，不同市場對豬肉的需求不同，台灣豬肉在外銷前一定要先了解各地消費者喜好，例如：日本對里肌肉較感興趣，新加坡因習慣料理肉骨茶，偏好小排，菲律賓人會將炸豬皮當點心，韓國人烤肉喜歡用五花肉。

位於屏東縣長治鄉的信功肉品，在口蹄疫爆發前，主要出口冷藏生鮮豬肉至日本市場。信功第3代、現任公司協理楊旻叡告訴中央社記者，當年口蹄疫來襲，生鮮豬肉出口商紛紛倒閉，信功隔年改為生產加工熟肉品出口日本，成為少數成功挺過風暴業者之一。

楊旻叡坦言，台灣生鮮豬肉得以重返國際市場，「業者當然很感動」，可是現實挑戰不小。

他以日本為例，當年台灣豬肉禁止出口後，日方早已與他國建立通路；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，日圓持續走貶，也影響日本經銷商進口意願。目前台灣豬價偏高，難與他國競爭，加上國內豬隻在養頭數難以自給，遑論穩定供應外銷所需。

楊旻叡認為，日本人對台灣印象良好，能重新外銷日本對日方也是美事，但是政府首先要穩定豬價、拉高在養頭數，才能提升競爭力。

中長期來看，楊旻叡指出，則可協助業者建立台灣豬品牌形象、提高國際能見度，如同西班牙伊比利黑豬，價位高卻仍能在國際市場占有一席之地，台灣豬也能以故事行銷，以品質與價值取勝，而非進行價格競爭。

根據農業部統計，民國85年底，口蹄疫爆發生前，台灣豬隻在養頭數有千餘萬頭，之後逐年下降，99年起不到600萬頭，113年底是520萬餘頭。

台灣冷凍肉品工業同業公會總幹事林正祥說，由於在養豬隻數量不足，目前台灣豬肉生產供應大約只能滿足約9成的內需市場，需靠進口補足1成。

台灣豬肉能夠擴大外銷市場，這對養豬產業是好事，也會促使業者走高端市場。然而，如果要擴大外銷，林正祥說，前提就要提升豬隻在養頭數，這不容易，因為整個大環境已不同往昔。

他指出，由於環保法規趨嚴，加上年輕世代不願接手投入畜產業，即使養豬場臭味問題已比從前改善，許多民眾仍排斥與養豬設施為鄰，因此整體產業不可能恢復至口蹄疫前的榮景。