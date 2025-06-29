豬肉外銷前景1／台灣豬肉生鮮外銷聚焦日本 加工盼進軍美國

台灣近兩年豬肉外銷屢傳捷報，5月成為三大豬病（傳統豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟）非疫國，繼菲律賓與新加坡後，農業部下個目標是生鮮豬肉能出口到日本，加工肉品有望進軍美國。

台灣曾是豬肉外銷大國，日本更曾是台灣生鮮豬肉的主要出口市場；然而，民國86年3月爆發大規模口蹄疫，數百萬頭豬隻遭撲殺，養豬場、肉品加工廠發生倒閉潮，外銷失去競爭力，出口中斷。

直到民國109年台灣成功獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為口蹄疫非疫區，台灣的生鮮豬肉重啟外銷契機，接著112年獲准外銷菲律賓，114年初重返新加坡。

WOAH在113年認定台灣為非洲豬瘟非疫國，114年再度認定台灣為傳統豬瘟非疫國，台灣成為亞洲首個三大豬病非疫國，農業部認為這是向國際展現台灣豬肉金字招牌的契機。

農業部國際事務司副司長洪曉君即將接任駐美國代表處農業組組長，近期到職。她告訴中央社記者，在維持台灣糧食安全前提下，豬肉外銷將採「政策性出口」，開拓國外指標市場。

也就是說，台灣豬肉以內銷為主，因為台灣豬肉品質優良，洪曉君點出，台灣豬肉外銷將走高端策略，這有助樹立台灣養豬產業形象。

洪曉君說，台灣成為三大豬病非疫國後，更有利於豬肉外銷談判，日本會是下一個生鮮豬肉外銷聚焦的市場。不過，時隔30多年，日本市場已有很大變化，加上有歐美大量豬肉進到日本，台灣豬肉外銷要成功，得先做功課，了解日本消費者現在的口味與喜好。

加工豬肉產品經過高溫處理，能有效殺菌，通常經過冷凍、乾燥或真空包裝處理，有較長保存期限長，比起生鮮豬肉，較容易取得輸入許可，台灣的加工肉品已可銷往日本、韓國、東南亞及紐澳，但仍無法進入歐美。

洪曉君說明，目前在美國超市看到有台灣品牌的加工肉品，卻不是使用台灣豬肉製造及出口，是業者委託當地業者使用當地的豬肉生產。有不少業者提出希望在台灣製作的冷凍肉包、貢丸、香腸、肉鬆，甚至佛跳牆等有含豬肉的加工食品能外銷到美國。

洪曉君說，無論是生鮮豬肉外銷日本，或加工肉品外銷美國，都須經過談判，台灣剛認證為傳統豬瘟非疫國，成為亞洲第一個三大豬病非疫國，是談判上一大利基。

財團法人商業發展研究院曾針對台灣豬肉外銷，調查菲律賓、新加坡與日本市場，認為鏈結國內具台灣豬肉相關商品出口實績或出口能量的廠商，可共同推動台灣豬肉商品外銷，聯合拓展目標市場。

商研院南部院區國際市場調查與行銷組團隊認為，台灣生鮮豬肉重新拓展外銷市場，在菲律賓與新加坡初試水溫都很成功，日本市場值得期待，外銷重點在於形象、通路推廣及如何有效擴散，這往往需要時間。