機械式心肺復甦使用近8成 南消創新研究提升病患存活率

近年機械式心肺復甦術使用機率近8成，台南市消防局三人研究團隊，研究出縮減架設機械式心肺復甦術胸部按壓中斷時間創新研究，有助於減少急救過程中機械式心肺復甦術胸部按壓中斷時間，進而提升病患存活率。前天在學術研討會發表，獲得非醫師組第一名的殊榮。

台南市消防局第六大隊安和分隊隊員林弘瑋、和緯高級救護隊隊員林威廷與隊員黃國典，前天代表消防局參加台大醫院國際會議中心「台灣急診醫學會第十六屆第二次會員大會暨學術研討會」，在眾多參賽隊伍中脫穎而出，榮獲原著論文口頭發表非醫師組第一名的殊榮。

林弘瑋、林威廷與黃國典得獎論文研究主題為「縮減架設機械式心肺復甦術胸部按壓中斷時間的創新研究－台南方式」，研究源起於在心肺功能停止患者的CPR過程中，長時間胸部按壓中斷或胸部按壓中斷次數過多，都會降低存活率；美國心臟協會(AHA)建議，胸部按壓中斷時間<10秒。

三人統計台南機械式心肺復甦術(MCPR)的使用，發現自2022年至2024年，非創傷OHCA送醫件數總計有3895件，有使用MCPR件數高達3051件，占比為78.3%；然而，文獻顯示，架設MCPR裝置胸部按壓中斷時間約32.5秒，研究目的就是減少架設MCPR裝置胸部按壓中斷時間。

三人結合臨床實務與操作流程優化，在成大醫院醫師林羿辰與林志豪的指導協助下，透過反覆實地測試與數據分析，建立一套更有效率的操作流程，將新的方法命名為「台南方式」；經實際教學50位基層消防員，展開測試研究。

研究發現，使用台南方式「胸部按壓中斷時間」明顯少於傳統方式，且「台南方式」容易學習；不論有無經驗，「台南方式」中斷時間均明顯縮短，且每位胸部按壓中斷時間都<10秒，有助於減少急救過程中胸部按壓中斷時間，進而提升病患存活率。

消防局長李明峯表示：獲獎展現消防與醫療跨領域合作的深厚能量，未來將持續鼓勵基層救護人員參與學術研究與實務創新，提升整體緊急救護服務品質。台南市將持續推動教育訓練與資源投入，打造一支兼具學術素養與實戰能力的團隊。

此外，消防局在市長黃偉哲的支持下，緊急救護科近年來持續推動多項品質優化措施，針對四大急重症（到院前心臟停止、ST段上升型心肌梗塞、腦血管意外與重大創傷），推動包含自動給氧機、呼氣末二氧化碳監測（End-Tidal CO₂）、超音波檢查、TECC戰術緊急傷患救護訓練等先進技術與策略。