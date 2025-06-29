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蘇丹紅風波遭監院糾正 食藥署3方案強化邊境查管

中央社／ 台北29日電

蘇丹紅辣椒粉食安風暴，監察院糾正食藥署邊境把關失責。食藥署今天回應，針對邊境查驗管制蘇丹色素，分別在國外製造廠、產品及國內蓄意違規業者提出精進3對策，避免重演。

監察院今天說，民國111至113年2月間，6家食品業者自境外輸入28批、共28萬公斤含蘇丹色素的辣椒粉，經民眾檢舉，政府追查後下架及封存辣椒粉及相關產品超過70萬公斤，食藥署有失邊境把關責任，因此通過糾正。

針對監察院指出，業者未將蘇丹色素列入檢驗項目，而食藥署也缺乏查核與指引、業者違規申報與偽造追溯資料，主管機關僅以罰鍰處分等糾正及調查意見，衛生福利部食品藥物管理署今天下午以文字回應中央社記者，收到監察院的糾正和調查意見後，食藥署會根據建議進行回應。

食藥署重申，針對邊境查驗管制蘇丹色素，提出精進3大對策，避免事件重演。

第1點是對於國外製造廠進行源頭管理，辣椒粉或辣椒乾輸入台灣時，應檢附不含蘇丹色素檢驗報告，若經邊境檢出蘇丹色素者，將停止國外製造廠輸入查驗。

第2點是對有疑慮產品阻絕境外的決心，食藥署說明，目前對於高風險產品精準抽驗，檢出蘇丹色素產品應予銷毀，不得退運，並針對該國家同產品調整為最嚴格的監視查驗1年，就是100%逐批查驗，對食安違規行為零容忍。

第3點為國內蓄意違規業者一網打盡，食藥署解釋，被檢出蘇丹色素不合格的進口商及其關係企業，將加強監管力道，不論相關產品來源國為何，皆一視同仁，全面納入「監視查驗」對象，這項措施將持續實施6個月。

食藥署 蘇丹紅 色素

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