6縣市防高溫 北市士林飆37.4度

交通部中央氣象署今天發布高溫資訊，雙北、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣等6縣市防攝氏36度以上高溫，截至下午1時43分，以台北市士林區達37.4度最高。

受副熱帶高壓影響，各地天氣高溫炎熱，氣象署表示，今天白天新北市、彰化縣、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市、雲林縣、高雄市為黃色燈號，注意36度以上高溫，並提醒避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

根據氣象署網站，截至今天下午1時43分，高溫前10名大台北地區就占8處，以台北市士林區達37.4度最高，新北市八里區出現36.3度，彰化縣員林市36.1度。