快訊

雨勢升級雨區擴大...12縣市豪大雨特報 防雷擊、強陣風

影／世上最乾燥沙漠下雪！10年首見白雪奇景曝光 專家示警了

多數人鈣質攝取量都不足 專家教你如何維持骨骼與關節健康

聽新聞
0:00 / 0:00

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐下到晚上

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
9縣市大雨特報，恐下到晚上。聯合報系資料照
9縣市大雨特報，恐下到晚上。聯合報系資料照

中央氣象署下午13時45分針對全台9縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（29）日南投、嘉義以南地區及雲林、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

大雨：南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣山區。

影響時間：29日下午至29日晚上。

嘉義 台東 南投縣

延伸閱讀

爬山注意！山區防午後雷陣雨 西半部近山區平地恐也會下

雨區擴大！15縣市大雨特報 大雷雨狂轟3地到這時

雨區再擴大！13縣市大雨特報 4地大雷雨下到晚上

午後雷雨來了！12縣市大雨特報 恐下到晚上

相關新聞

日本千島海溝強震恐引發海嘯 氣象署點名1縣市須特別注意

日本北海道東部近期外海頻頻發生地震，有日本專家指出，一旦千島海溝發生強震恐引發大海嘯的可能。中央氣象署地震預報中心主任吳...

雨勢升級雨區擴大！12縣市豪大雨特報 防雷擊、強陣風

雨勢升級雨區擴大！中央氣象署下午14時55分針對12縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。

國家警報響了！3縣市大雷雨轟一個半小時 1縣市要防冰雹

中央氣象署下午14時01分針對台南市、屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪...

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署下午13時45分針對全台9縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

快加油 中油：明（30）日起汽、柴油各漲0.4元

台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽...

熱！台北社子飆38.2度 4縣市亮高溫橙黃燈

台北市社子測站下午14時達38.2度，中央氣象署針對北北基及彰化4縣市發高溫橙黃燈示警，指出各地天氣高溫炎熱，今(29)...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。