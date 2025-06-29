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小心防範小孩玩火 消防署提醒暑假出遊別忘居家防火

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

暑假快到了，又是孩童開心家長頭痛的時間，許多家庭也開始安排旅遊計畫。消防署溫馨提醒，孩童易因好奇而玩火，無論在家或外出，都要注意消防安全。不論是用火、用電，都需從小建立正確的安全意識及防火教育，才能讓暑假過得平安又盡興。

消防署表示，111至113年全國共發生建築物火災15,387件，其中住宅火災就高達11,014件，占整體約71.6％。住宅火災不僅占比高，更導致360人死亡、591人受傷，顯見火災對大家的生命安全會造成嚴重威脅。另外，起火原因前3名分別是電氣因素（占40.1％）、爐火烹調（占28.0％）及遺留火種（例如菸蒂、拜拜燒香等占20.3％），顯示日常用電與烹飪安全管理仍然是防火的重點。此外，同期間也有93件火災是因為孩童玩火所導致的，也造成9人死亡、5人受傷，凸顯防範孩童玩火的議題不可輕忽。

消防署提醒民眾，旅遊前除了收拾行李，出門前務必一再確認及檢查以下事項，以免在旅途中發生意外壞了遊興，包括關閉瓦斯爐具、液化石油氣容器(如：瓦斯桶)或天然氣；拔除不必要的電器插頭，減少電氣短路或過熱風險；關閉電源總開關（如不影響必要設備），減少待機電器耗電與起火風險；確認家中火災警報器運作正常，能即時示警；平時與鄰居建立友好關係，萬一發生緊急狀況時能相互聯絡。

消防署呼籲，暑假期間孩童在家時間變多，無論居家或外出住宿旅館，請家長提高警覺，加強小孩的防火觀念教育與日常照顧，以下幾點提醒，包括別讓孩子單獨留在家裡、廚房或旅館，並養成遠離「會熱的物品」3大步的習慣；將打火機、點火槍等點火器具妥善收放在兒童無法取得的地方或上鎖；教導孩童正確防火知識，認識火的危險性，並明確禁止孩子隨意點火或模仿用火的行為；多花時間陪伴孩童，減少因好奇或無聊引發玩火行為；若發現孩童有玩火行為，應立即導正並避免再次發生。

消防署提醒您，火災預防始於日常習慣與家庭教育，暑假期間，更應提高警覺、做好準備，才能讓假期玩得盡興又安心。

火災 暑假

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