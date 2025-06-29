快訊

MLB／紐郵狠批洋基輸得太難看 完全比賽才有機會贏運動家

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

林保署推山林共管 成功開創南庄賽夏部落生計

中央社／ 台北29日電

農業部林業及自然保育署近年與南庄賽夏部落推動山林共管，透過發展綠色森林產業，成功開創部落生計，林保署也在國際分享經驗，原住民族委員會盼作原民政策參考借鏡。

林保署署長林華慶與原住民族委員會主任委員曾智勇（Ljaucu‧Zingrur），今天共同前往苗栗縣南庄鄉蓬萊村，參訪賽夏族「山林共管－共創部落多元綠色經濟」推動成果。原民會期盼作為原住民政策的參考借鏡。

林保署發布新聞稿，林保署近年與苗栗縣南庄鄉賽夏蓬萊部落攜手山林共管，透過法令鬆綁，導入創新政策工具，發展綠色森林產業提振部落經濟，開創部落生計、森林生態與政府治理三贏，獲得行政院政府服務獎及考試院公務人員傑出貢獻團體獎肯定。

林保署在南庄賽夏蓬萊部落推廣山林共管的經驗，曾在2024年聯合國「生物多樣性公約」第16屆締約方大會周邊會議分享，並與日本龍谷大學締結友好森林，也曾在日本舉行的FSC（森林管理委員會）會員大會，分享原住民族參與永續森林經營的合作經驗等豐碩成果。

林華慶表示，過去因政策與法令的限制，導致原住民族與林業主管機關衝突不斷，國有森林的保育與治理長期難以落實，部落生計也未能從森林獲益。林保署開啟與部落共管山林，並導入多元創新政策工具，其中賽夏蓬萊部落已華麗轉身、欣欣向榮。

林華慶說，南庄賽夏國有林共管模式，是充分運用天然林與人工林的不同特性，因地制宜規劃經營策略，天然林因鬱鬱茂密的原始森林而引人嚮往，搭配賽夏族長老分享傳統山林智識，結合成優質的森林生態旅遊與療癒秘境場域；人工林則以接軌國際FSC驗證制度為基盤，委託部落族人進行撫育、伐採，伐採後的剩餘資材，則在林業剩餘資材循環利用基地產製高值化資源，為提升國產材自給率及增益森林碳匯做出具體貢獻。

另外，林華慶也介紹蓬萊部落還運用周邊森林生產森林蜜、段木香菇、創意盆栽等綠色森林產品，讓部落各個年齡層族人，都能在傳統生活場域找到適合自己的林業創生技能。

原民會發布新聞稿，曾智勇表示，賽夏部落在推動ESG（環境、社會與治理）行動上展現高度主動性與創新力，已建構循環經濟基地、手作步道與森林小站，並透過森林療癒導覽、古道巡禮與文化體驗，形塑生態保育與文化振興交織共融的里山樣貌。

曾智勇說，特別值得肯定的是，賽夏部落已獲FSC國際森林認證，成功打造涵蓋資源管理、產品加工與品牌推廣的綠色經濟鏈，成為全國部落的重要示範據點。

林保署與原民會承諾，未來也將盤點、挹注跨部會政策資源，讓國有森林周邊部落都能借鏡南庄賽夏的人工林與天然林分流經營策略，找出最適合自己傳統文化的綠色森林產業，協力翻轉山村經濟，為台灣山林共管與自然資源治理開創新局。

綠色 原住民族 南庄

延伸閱讀

原民會展演勇士舞遭提告 奇美部落敗訴不排除聲請釋憲

南投首座林業永續利用基地產木顆粒 減碳排創造就業

南投水里「丹巒之森」啟用 廢木變精油木粒部落經濟重生

台灣首座原住民博物館「坐落高雄澄清湖」今設籌備處

相關新聞

早上沒「升旗」？ 醫曝晨勃變少藏警訊：恐是糖尿病前兆

不少男性有過這樣的困擾－原本每天早上固定出現的「晨間訊號」突然沒了，甚至在親密時感覺力不從心，無法順利進入狀況。對此，泌尿科醫師戴定恩提醒，晨勃異常不單是疲勞或年齡問題，背後更可能隱藏荷爾蒙失衡、慢性疾病等健康警訊。

她靠低碳飲食瘦14公斤 卻出現惱人副作用…醫示警：身體反撲

少吃澱粉不等於長久瘦身法！減重醫師蕭捷健提醒，低碳飲食雖能短期有效減重，但若天天執行，反而可能引發身體反撲，曾有一名女子靠極低碳飲食瘦下14公斤，卻因此出現嚴重掉髮，恢復正常飲食後又迅速復胖。蕭捷健指出，與其長期拒絕碳水，不如嘗試一周安排兩天低碳、其餘正常進食的「碳循環」模式，不僅能避免副作用，還有助降低體脂與改善胰島素阻抗。

韓媒報導台人首爾廣藏市場瘋買棉被引熱議 韓網友：到台灣買雨傘

首爾吸引不少台灣觀光客前往，廣藏市場也是必去景點之一，不少人去吃東西或買泡菜。韓媒헤럴드경제「先驅經濟」報導很多台灣...

爬山注意！山區防午後雷陣雨 西半部近山區平地恐也會下

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今天晴時多雲，但午後山區有熱對流雷陣雨，沒下雨時留意高溫，大台北盆地區至西部內陸側...

讀饗時光EP149｜壽喜燒關西派怎麼吃？牛肉如何改變世界？

餐飲人王斯楷繼和牛燒肉餐廳、鍋物店之後，又開壽喜燒新餐廳，標榜「關西派」吃法。他在店門口很狂地寫了一句話：「要用美味的牛肉，改變世界！」

快加油 中油：明（30）日起汽、柴油各漲0.4元

台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。