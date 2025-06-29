林保署推山林共管 成功開創南庄賽夏部落生計

農業部林業及自然保育署近年與南庄賽夏部落推動山林共管，透過發展綠色森林產業，成功開創部落生計，林保署也在國際分享經驗，原住民族委員會盼作原民政策參考借鏡。

林保署署長林華慶與原住民族委員會主任委員曾智勇（Ljaucu‧Zingrur），今天共同前往苗栗縣南庄鄉蓬萊村，參訪賽夏族「山林共管－共創部落多元綠色經濟」推動成果。原民會期盼作為原住民政策的參考借鏡。

林保署發布新聞稿，林保署近年與苗栗縣南庄鄉賽夏蓬萊部落攜手山林共管，透過法令鬆綁，導入創新政策工具，發展綠色森林產業提振部落經濟，開創部落生計、森林生態與政府治理三贏，獲得行政院政府服務獎及考試院公務人員傑出貢獻團體獎肯定。

林保署在南庄賽夏蓬萊部落推廣山林共管的經驗，曾在2024年聯合國「生物多樣性公約」第16屆締約方大會周邊會議分享，並與日本龍谷大學締結友好森林，也曾在日本舉行的FSC（森林管理委員會）會員大會，分享原住民族參與永續森林經營的合作經驗等豐碩成果。

林華慶表示，過去因政策與法令的限制，導致原住民族與林業主管機關衝突不斷，國有森林的保育與治理長期難以落實，部落生計也未能從森林獲益。林保署開啟與部落共管山林，並導入多元創新政策工具，其中賽夏蓬萊部落已華麗轉身、欣欣向榮。

林華慶說，南庄賽夏國有林共管模式，是充分運用天然林與人工林的不同特性，因地制宜規劃經營策略，天然林因鬱鬱茂密的原始森林而引人嚮往，搭配賽夏族長老分享傳統山林智識，結合成優質的森林生態旅遊與療癒秘境場域；人工林則以接軌國際FSC驗證制度為基盤，委託部落族人進行撫育、伐採，伐採後的剩餘資材，則在林業剩餘資材循環利用基地產製高值化資源，為提升國產材自給率及增益森林碳匯做出具體貢獻。

另外，林華慶也介紹蓬萊部落還運用周邊森林生產森林蜜、段木香菇、創意盆栽等綠色森林產品，讓部落各個年齡層族人，都能在傳統生活場域找到適合自己的林業創生技能。

原民會發布新聞稿，曾智勇表示，賽夏部落在推動ESG（環境、社會與治理）行動上展現高度主動性與創新力，已建構循環經濟基地、手作步道與森林小站，並透過森林療癒導覽、古道巡禮與文化體驗，形塑生態保育與文化振興交織共融的里山樣貌。

曾智勇說，特別值得肯定的是，賽夏部落已獲FSC國際森林認證，成功打造涵蓋資源管理、產品加工與品牌推廣的綠色經濟鏈，成為全國部落的重要示範據點。

林保署與原民會承諾，未來也將盤點、挹注跨部會政策資源，讓國有森林周邊部落都能借鏡南庄賽夏的人工林與天然林分流經營策略，找出最適合自己傳統文化的綠色森林產業，協力翻轉山村經濟，為台灣山林共管與自然資源治理開創新局。