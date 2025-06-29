快訊

MLB／紐郵狠批洋基輸得太難看 完全比賽才有機會贏運動家

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

聽新聞
0:00 / 0:00

快加油 中油：明（30）日起汽、柴油各漲0.4元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各漲0.4元。圖／本報系資料照片
台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各漲0.4元。圖／本報系資料照片

台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.9元。

台灣中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.8元及0.5元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.4元及0.1元。

台灣中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，累計至5月底止，台灣中油共吸收約41.74億元。

調漲 油價 中油

延伸閱讀

中油連續六年榮獲亞洲企業社會責任獎 展現落實永續經營之實力與成果

中油：明（23）日起汽、柴油各調漲0.1元

中東情勢緊繃 國際油價上漲！中油：明日起汽、柴油各調漲0.1元

中油：16日起汽油價格不調整、柴油調漲0.3元

相關新聞

早上沒「升旗」？ 醫曝晨勃變少藏警訊：恐是糖尿病前兆

不少男性有過這樣的困擾－原本每天早上固定出現的「晨間訊號」突然沒了，甚至在親密時感覺力不從心，無法順利進入狀況。對此，泌尿科醫師戴定恩提醒，晨勃異常不單是疲勞或年齡問題，背後更可能隱藏荷爾蒙失衡、慢性疾病等健康警訊。

她靠低碳飲食瘦14公斤 卻出現惱人副作用…醫示警：身體反撲

少吃澱粉不等於長久瘦身法！減重醫師蕭捷健提醒，低碳飲食雖能短期有效減重，但若天天執行，反而可能引發身體反撲，曾有一名女子靠極低碳飲食瘦下14公斤，卻因此出現嚴重掉髮，恢復正常飲食後又迅速復胖。蕭捷健指出，與其長期拒絕碳水，不如嘗試一周安排兩天低碳、其餘正常進食的「碳循環」模式，不僅能避免副作用，還有助降低體脂與改善胰島素阻抗。

韓媒報導台人首爾廣藏市場瘋買棉被引熱議 韓網友：到台灣買雨傘

首爾吸引不少台灣觀光客前往，廣藏市場也是必去景點之一，不少人去吃東西或買泡菜。韓媒헤럴드경제「先驅經濟」報導很多台灣...

爬山注意！山區防午後雷陣雨 西半部近山區平地恐也會下

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今天晴時多雲，但午後山區有熱對流雷陣雨，沒下雨時留意高溫，大台北盆地區至西部內陸側...

讀饗時光EP149｜壽喜燒關西派怎麼吃？牛肉如何改變世界？

餐飲人王斯楷繼和牛燒肉餐廳、鍋物店之後，又開壽喜燒新餐廳，標榜「關西派」吃法。他在店門口很狂地寫了一句話：「要用美味的牛肉，改變世界！」

快加油 中油：明（30）日起汽、柴油各漲0.4元

台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。