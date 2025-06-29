快訊

MLB／紐郵狠批洋基輸得太難看 完全比賽才有機會贏運動家

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

聽新聞
0:00 / 0:00

回響／各醫院關注神內醫師人力 這家保障月薪35萬起跳

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
急診、神經科等科別醫師傳出離職潮，為了留住醫院醫師人力，新光醫院中風中心主任連立明說，若要留住醫師人力，醫院端和衞福部都應該一起努力。本報系資料照片
急診、神經科等科別醫師傳出離職潮，為了留住醫院醫師人力，新光醫院中風中心主任連立明說，若要留住醫師人力，醫院端和衞福部都應該一起努力。本報系資料照片

醫院醫師薪資不如基層診所，導致醫院各科別醫師往診所流動，急診醫師爆出年底將累計破百人離職，而連救治急性中風患者的神經內科醫師，也紛紛離開工作崗位。本報日前關注嘉義地區神經內科人力不足，影響急性腦中風患者救治，目前獲得各醫院回響，包括台大醫院、中國醫藥大學附設醫院紛為神經內科住院醫師及醫師加薪，期盼以不同工、不同酬，留住人才。

本報今報導，醫學中心設法為醫師加薪留人，台大醫院6月起為內外婦兒急診及神經內科住院醫師，第1年住院醫師每月加薪2萬元，第2至6年住院醫師加薪2.2萬元。由此可見，台大醫院已認為，神經內科是人才招募困難的急重症科別，必須加以重視。

另，台大醫院也將麻醉科、影像醫學科、口腔科及其他科別的第一、第二年PGY醫師每月加薪2000元；另麻醉科、影像醫學科、口腔科第一年住院醫師每月加薪1.4萬元，R2至R6住院醫師加薪1.6萬元。其他科別第一年住院醫師每月加薪1萬元，R2至R6住院醫師加薪1.2萬元。

據了解，中國附醫甚至針對治療急性中風的神經內科主治醫師年資不同，祭出保障月薪35萭到45萬元不等，如任職1至4年主治醫師保障月薪35萬元，5到10年保障40萬元，11年以上保障45萬元。

台灣腦中風學會監事、新光醫院中風中心主任連立明說，醫院醫師紛紛離開醫院轉至診所服務，其實，最重要的就是基於「薪水」及「成就感」兩大重點，這兩點需要達到平衡，醫師就會留任。因此，在現在健保各項給付較低的情況下，若要留住醫師人力，醫院端和衛福部都應該一起努力，如中國附醫給予救治急重症的神經內科醫師合理的保障薪資，這是一個好的方式，這是讓醫師可以繼續努力下去的一個動機。

「嘉義地區神經內科醫師人力崩壞是事實。」連立明說，目前全國各醫院的院方高層確實也看到這樣的情形，並開始為神經內科加薪，但呼籲院方應為急重症科別的醫師建立完善的保障薪制度，更期待衛福部也持續關注防止急重症人力崩壞，如此，才能真正的留住醫師，讓台灣的急重症醫療不至於崩壞。

醫師 腦中風 台大醫院

延伸閱讀

急診、內外科爆出走潮 醫院高層：要讓醫師看得見未來

中區就業博覽會64家廠商徵才 高階工程師月薪上看10萬

醫學生員額逼近1600人？教育部放寬招生人數引議 衛福部發聲了

不覆議了！總統府今公告軍人待遇條例 國軍加薪明年元旦上路

相關新聞

早上沒「升旗」？ 醫曝晨勃變少藏警訊：恐是糖尿病前兆

不少男性有過這樣的困擾－原本每天早上固定出現的「晨間訊號」突然沒了，甚至在親密時感覺力不從心，無法順利進入狀況。對此，泌尿科醫師戴定恩提醒，晨勃異常不單是疲勞或年齡問題，背後更可能隱藏荷爾蒙失衡、慢性疾病等健康警訊。

她靠低碳飲食瘦14公斤 卻出現惱人副作用…醫示警：身體反撲

少吃澱粉不等於長久瘦身法！減重醫師蕭捷健提醒，低碳飲食雖能短期有效減重，但若天天執行，反而可能引發身體反撲，曾有一名女子靠極低碳飲食瘦下14公斤，卻因此出現嚴重掉髮，恢復正常飲食後又迅速復胖。蕭捷健指出，與其長期拒絕碳水，不如嘗試一周安排兩天低碳、其餘正常進食的「碳循環」模式，不僅能避免副作用，還有助降低體脂與改善胰島素阻抗。

韓媒報導台人首爾廣藏市場瘋買棉被引熱議 韓網友：到台灣買雨傘

首爾吸引不少台灣觀光客前往，廣藏市場也是必去景點之一，不少人去吃東西或買泡菜。韓媒헤럴드경제「先驅經濟」報導很多台灣...

爬山注意！山區防午後雷陣雨 西半部近山區平地恐也會下

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今天晴時多雲，但午後山區有熱對流雷陣雨，沒下雨時留意高溫，大台北盆地區至西部內陸側...

讀饗時光EP149｜壽喜燒關西派怎麼吃？牛肉如何改變世界？

餐飲人王斯楷繼和牛燒肉餐廳、鍋物店之後，又開壽喜燒新餐廳，標榜「關西派」吃法。他在店門口很狂地寫了一句話：「要用美味的牛肉，改變世界！」

快加油 中油：明（30）日起汽、柴油各漲0.4元

台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。