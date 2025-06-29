回響／各醫院關注神內醫師人力 這家保障月薪35萬起跳

醫院醫師薪資不如基層診所，導致醫院各科別醫師往診所流動，急診醫師爆出年底將累計破百人離職，而連救治急性中風患者的神經內科醫師，也紛紛離開工作崗位。本報日前關注嘉義地區神經內科人力不足，影響急性腦中風患者救治，目前獲得各醫院回響，包括台大醫院、中國醫藥大學附設醫院紛為神經內科住院醫師及醫師加薪，期盼以不同工、不同酬，留住人才。

本報今報導，醫學中心設法為醫師加薪留人，台大醫院6月起為內外婦兒急診及神經內科住院醫師，第1年住院醫師每月加薪2萬元，第2至6年住院醫師加薪2.2萬元。由此可見，台大醫院已認為，神經內科是人才招募困難的急重症科別，必須加以重視。

另，台大醫院也將麻醉科、影像醫學科、口腔科及其他科別的第一、第二年PGY醫師每月加薪2000元；另麻醉科、影像醫學科、口腔科第一年住院醫師每月加薪1.4萬元，R2至R6住院醫師加薪1.6萬元。其他科別第一年住院醫師每月加薪1萬元，R2至R6住院醫師加薪1.2萬元。

據了解，中國附醫甚至針對治療急性中風的神經內科主治醫師年資不同，祭出保障月薪35萭到45萬元不等，如任職1至4年主治醫師保障月薪35萬元，5到10年保障40萬元，11年以上保障45萬元。

台灣腦中風學會監事、新光醫院中風中心主任連立明說，醫院醫師紛紛離開醫院轉至診所服務，其實，最重要的就是基於「薪水」及「成就感」兩大重點，這兩點需要達到平衡，醫師就會留任。因此，在現在健保各項給付較低的情況下，若要留住醫師人力，醫院端和衛福部都應該一起努力，如中國附醫給予救治急重症的神經內科醫師合理的保障薪資，這是一個好的方式，這是讓醫師可以繼續努力下去的一個動機。

「嘉義地區神經內科醫師人力崩壞是事實。」連立明說，目前全國各醫院的院方高層確實也看到這樣的情形，並開始為神經內科加薪，但呼籲院方應為急重症科別的醫師建立完善的保障薪制度，更期待衛福部也持續關注防止急重症人力崩壞，如此，才能真正的留住醫師，讓台灣的急重症醫療不至於崩壞。