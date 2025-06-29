夏天體燥濕熱 中醫師推「這一味」解濕、風、熱

衛福部公布今年6月截至6月26日，總計573人次熱傷害就診人次數；近日午後雷陣雨，濕氣重的環境容易導致汗液排出不去，使人四肢沉重、精神疲憊。新悅中醫診所院長林雅瑩表示，夏天常見的疾病，包括腸胃炎、皮膚病、中暑等，以及胃口不佳損傷脾臟和腸胃功能，「四神湯」消暑祛濕，傳統小吃也能有神奇效果。

林雅瑩指出，夏至過後，暑氣漸漸逼人，無論男女老幼，多少都會有胃口不佳的現象。氣候炎熱時，偶爾感到食欲不振吃不下完整正餐，倒不必太擔心；若是厭食的狀況時間過長，就難免較令人擔心。中醫典籍記載「脾胃為後天之母」，只要能夠調和脾胃、恢復運化功能，食欲自然就逐漸好轉。

中醫認為，夏天悶熱、濕氣重，易損傷脾臟的陽氣；一旦脾臟受損，就會影響消化吸收功能，進而使體內的濕氣積聚嚴重。林雅瑩說，夏季的食療養生應特別注意健脾祛濕，「四神湯」是非常適合這個季節的食補藥膳。

林雅瑩指出，四神湯對祛濕有益，適合容易疲倦、大便黏膩、消化不良等體質的人。四神湯主要由茯苓、芡實、蓮子、山藥等中藥材組成，具有健脾、益腎、固精止帶、養心安神的功效。

夏天喝四神湯的好處

1.祛濕消暑：夏天濕氣重，四神湯能幫助排除體內多餘水分，改善濕氣引起的疲倦、頭重腳輕等不適。

2.健脾開胃：四神湯能也調理脾胃功能，增進食慾，特別適合消化不良、食慾不振的人。

3.改善體質：四神湯能幫助改善過敏、濕疹等與濕氣相關的症狀，調整體質。

林雅瑩提醒，四神湯要適量飲用，烹煮上可以加些排骨或豬腸，增加脂質幫助吸收。雖然四神湯性質平和，但仍應適量飲用，不宜過量，以免造成身體負擔。

另外，林雅瑩建議適量食用鳳梨，夏季正是鳳梨的產季，其性味甘溫，有解暑止渴、消食止瀉的功效，還具有開胃消食的效果，對於增進食欲有幫助。若是在飯後一小時後食用，更有助於消化，但是也要注意避免過食。