快訊

太陽聯盟吳桐潭胞弟娶媳 澳門崩牙駒大哥黑仔華喝喜酒

能取代米飯嗎？玉米料理多元又營養 專家提醒1族群要小心吃

台股周一恐無量下跌？川普喊話關稅：100多國沒得談…想怎麼做都行

夏天體燥濕熱 中醫師推「這一味」解濕、風、熱

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
喝四神湯可以去除體內濕氣。本報系資料照片
喝四神湯可以去除體內濕氣。本報系資料照片

衛福部公布今年6月截至6月26日，總計573人次熱傷害就診人次數；近日午後雷陣雨，濕氣重的環境容易導致汗液排出不去，使人四肢沉重、精神疲憊。新悅中醫診所院長林雅瑩表示，夏天常見的疾病，包括腸胃炎、皮膚病、中暑等，以及胃口不佳損傷脾臟和腸胃功能，「四神湯」消暑祛濕，傳統小吃也能有神奇效果。

林雅瑩指出，夏至過後，暑氣漸漸逼人，無論男女老幼，多少都會有胃口不佳的現象。氣候炎熱時，偶爾感到食欲不振吃不下完整正餐，倒不必太擔心；若是厭食的狀況時間過長，就難免較令人擔心。中醫典籍記載「脾胃為後天之母」，只要能夠調和脾胃、恢復運化功能，食欲自然就逐漸好轉。

中醫認為，夏天悶熱、濕氣重，易損傷脾臟的陽氣；一旦脾臟受損，就會影響消化吸收功能，進而使體內的濕氣積聚嚴重。林雅瑩說，夏季的食療養生應特別注意健脾祛濕，「四神湯」是非常適合這個季節的食補藥膳。

林雅瑩指出，四神湯對祛濕有益，適合容易疲倦、大便黏膩、消化不良等體質的人。四神湯主要由茯苓、芡實、蓮子、山藥等中藥材組成，具有健脾、益腎、固精止帶、養心安神的功效。

夏天喝四神湯的好處

1.祛濕消暑：夏天濕氣重，四神湯能幫助排除體內多餘水分，改善濕氣引起的疲倦、頭重腳輕等不適。

2.健脾開胃：四神湯能也調理脾胃功能，增進食慾，特別適合消化不良、食慾不振的人。

3.改善體質：四神湯能幫助改善過敏、濕疹等與濕氣相關的症狀，調整體質。

林雅瑩提醒，四神湯要適量飲用，烹煮上可以加些排骨或豬腸，增加脂質幫助吸收。雖然四神湯性質平和，但仍應適量飲用，不宜過量，以免造成身體負擔。

另外，林雅瑩建議適量食用鳳梨，夏季正是鳳梨的產季，其性味甘溫，有解暑止渴、消食止瀉的功效，還具有開胃消食的效果，對於增進食欲有幫助。若是在飯後一小時後食用，更有助於消化，但是也要注意避免過食。

食慾 濕氣 中醫

延伸閱讀

彰化鳳梨寒害減產三成價格翻倍 製冰做甜點兩相宜

常吃蔬菜都上榜！菠菜奪「最髒蔬果」第一 鳳梨、玉米最乾淨

台南鳳梨直送日本友誼市宇土市學童午餐甜點 小朋友：好甜

把旺來放進料理！ 鳳梨料理簡單做 用果香煮出夏天滋味

相關新聞

早上沒「升旗」？ 醫曝晨勃變少藏警訊：恐是糖尿病前兆

不少男性有過這樣的困擾－原本每天早上固定出現的「晨間訊號」突然沒了，甚至在親密時感覺力不從心，無法順利進入狀況。對此，泌尿科醫師戴定恩提醒，晨勃異常不單是疲勞或年齡問題，背後更可能隱藏荷爾蒙失衡、慢性疾病等健康警訊。

她靠低碳飲食瘦14公斤 卻出現惱人副作用…醫示警：身體反撲

少吃澱粉不等於長久瘦身法！減重醫師蕭捷健提醒，低碳飲食雖能短期有效減重，但若天天執行，反而可能引發身體反撲，曾有一名女子靠極低碳飲食瘦下14公斤，卻因此出現嚴重掉髮，恢復正常飲食後又迅速復胖。蕭捷健指出，與其長期拒絕碳水，不如嘗試一周安排兩天低碳、其餘正常進食的「碳循環」模式，不僅能避免副作用，還有助降低體脂與改善胰島素阻抗。

韓媒報導台人首爾廣藏市場瘋買棉被引熱議 韓網友：到台灣買雨傘

首爾吸引不少台灣觀光客前往，廣藏市場也是必去景點之一，不少人去吃東西或買泡菜。韓媒헤럴드경제「先驅經濟」報導很多台灣...

爬山注意！山區防午後雷陣雨 西半部近山區平地恐也會下

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今天晴時多雲，但午後山區有熱對流雷陣雨，沒下雨時留意高溫，大台北盆地區至西部內陸側...

夏天體燥濕熱 中醫師推「這一味」解濕、風、熱

衛福部公布今年6月截至6月26日，總計573人次熱傷害就診人次數；近日午後雷陣雨，濕氣重的環境容易導致汗液排出不去，使人...

7月初恐有熱帶系統生成 氣象署：周二到周四大台北飆37度以上

進入颱風季了，中央氣象署預報員林定宜上午指出，菲律賓東方海面、關島及南海附近有熱帶擾動消消長長，預估7月初可能有一些熱帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。