7月初恐有熱帶系統生成 氣象署：周二到周四大台北飆37度以上

進入颱風季了，中央氣象署預報員林定宜上午指出，菲律賓東方海面、關島及南海附近有熱帶擾動消消長長，預估7月初可能有一些熱帶系統生成，目前各預報模式分歧較大，有的預測模展發展較強，也有比較不強，位置、強度及路徑有高度不確定性，具體情況仍需持續觀察，預計接近7月以後才會逐漸明朗。

此外，周二至周四受太平洋高壓增強影響，除了西半部及花東縱谷等高溫熱區，大台北地區高溫可能超過37度。

林定宜表示，今天東部水氣增多，有不定時短暫陣雨或雷雨。西半部及東半部山區午後預估會出現局部短暫雷陣雨，西部山區局部地區可能有大雨發生。

林定宜指出，明天西半部地區及新竹以南有午後雷陣雨，東南部及恆春半島可能出現不定時短暫陣雨，花蓮一帶也有零星不定時短暫陣雨。明天中午過後，中南部山區也須留意局部較大雨勢的機率。

周二和周四太平洋高壓勢力增強，林定宜指出，沈降作用抑制對流發展，中午過後下雨區域減少，迎風面的東南部、恆春半島有不定時零星短暫陣雨，中南部與各地山區有午後局部雷陣雨。

林定宜說，周五至周六，南方低壓帶稍微北移，加上東風吹拂，中午過後中南部地區降雨機率明顯提高。

本周高溫需注意，林定宜指出，今天各地高溫普遍在32至36度之間，大台北、彰化、雲林、高屏以及花東縱谷地區有機會出現36度以上高溫。