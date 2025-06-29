快訊

太陽聯盟吳桐潭胞弟娶媳 澳門崩牙駒大哥黑仔華喝喜酒

能取代米飯嗎？玉米料理多元又營養 專家提醒1族群要小心吃

台股周一恐無量下跌？川普喊話關稅：100多國沒得談…想怎麼做都行

長榮航空「幼苗計畫」馬祖站登場 激勵學子逐夢前行

攝影中心／ 記者葉信菉／馬祖即時報導
長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」活動邀請學生以圖畫許下願望，並邀請每位學生站上舞台，大聲喊出自己的夢想。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」活動邀請學生以圖畫許下願望，並邀請每位學生站上舞台，大聲喊出自己的夢想。圖／長榮航空提供

長榮航空「幼苗計畫—校園深耕巡迴」活動28日跨海登陸馬祖，於馬祖高中體育館展開，本次活動邀請連江縣政府教育處處長王禮民、馬祖高中校長謝崇耀及長榮航空經理沈淑娟共同主持，吸引來自馬祖各級學校及家扶中心共120名學生參與。

王禮民致詞時表示，離島教育資源有限，特別需要外界專業協助，感謝長榮航空提供優質體育課程，讓馬祖學子在運動中找到自信，也盼望未來有更多馬祖選手能代表台灣走上國際舞台。活動內容由奧運馬拉松國手教練吳文騫與NIKE Training Club資深教練Danny攜手設計，結合肌力訓練與團隊競賽，引導學生在挑戰與趣味中提升運動動機。此外「夢想舞台」今年也全面升級，鼓勵每位學生上台勇敢說出自己的夢想，在彼此鼓勵中找尋成長的力量。此次活動特別邀請22歲的巴黎奧運女子短跑國手張博雅現身分享，擁有全大運100公尺跨欄三連霸、200公尺四連霸佳績的她，鼓勵學子勇敢追夢、堅持到底，其親身經歷讓現場學生深受鼓舞。

長榮航空表示，透過「幼苗計畫」向下扎根，自2023年起已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投、澎湖與花蓮，超過千名學童受惠。未來「幼苗計畫」將持續深入各地校園，結合企業資源與專業教練培訓，實踐「從運動出發，勇敢逐夢」的理念，為台灣體育教育與馬拉松人才培育持續灌注能量。

巴黎奧運女子百米國手張博雅（中）參加長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」活動，分享成為國手的心路歷程，並陪同學生一起練習跨欄。圖／長榮航空提供
巴黎奧運女子百米國手張博雅（中）參加長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」活動，分享成為國手的心路歷程，並陪同學生一起練習跨欄。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」活動由專業教練為學生設計結合肌力訓練與團隊競賽的互動課程，帶來有趣又具挑戰性的遊戲訓練。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」活動由專業教練為學生設計結合肌力訓練與團隊競賽的互動課程，帶來有趣又具挑戰性的遊戲訓練。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」於馬祖高中體育館登場，邀請國立馬祖高級中學、介壽國中小、中正國中小、仁愛國小以及來自家扶中心共120名學生們參與。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」於馬祖高中體育館登場，邀請國立馬祖高級中學、介壽國中小、中正國中小、仁愛國小以及來自家扶中心共120名學生們參與。圖／長榮航空提供

馬祖 長榮 巴黎奧運

延伸閱讀

2025長榮航空「幼苗計畫-校園深耕巡迴」馬祖站登場

馬祖首座校園停車共構動土 中正國中小教學大樓重建

台美藝術家創作壁畫慶結緣64周年 台北101、北門登休士頓壁畫

長榮航空10月增桃園-釜山新航線 明年美國每周航班可望破百

相關新聞

早上沒「升旗」？ 醫曝晨勃變少藏警訊：恐是糖尿病前兆

不少男性有過這樣的困擾－原本每天早上固定出現的「晨間訊號」突然沒了，甚至在親密時感覺力不從心，無法順利進入狀況。對此，泌尿科醫師戴定恩提醒，晨勃異常不單是疲勞或年齡問題，背後更可能隱藏荷爾蒙失衡、慢性疾病等健康警訊。

她靠低碳飲食瘦14公斤 卻出現惱人副作用…醫示警：身體反撲

少吃澱粉不等於長久瘦身法！減重醫師蕭捷健提醒，低碳飲食雖能短期有效減重，但若天天執行，反而可能引發身體反撲，曾有一名女子靠極低碳飲食瘦下14公斤，卻因此出現嚴重掉髮，恢復正常飲食後又迅速復胖。蕭捷健指出，與其長期拒絕碳水，不如嘗試一周安排兩天低碳、其餘正常進食的「碳循環」模式，不僅能避免副作用，還有助降低體脂與改善胰島素阻抗。

韓媒報導台人首爾廣藏市場瘋買棉被引熱議 韓網友：到台灣買雨傘

首爾吸引不少台灣觀光客前往，廣藏市場也是必去景點之一，不少人去吃東西或買泡菜。韓媒헤럴드경제「先驅經濟」報導很多台灣...

爬山注意！山區防午後雷陣雨 西半部近山區平地恐也會下

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今天晴時多雲，但午後山區有熱對流雷陣雨，沒下雨時留意高溫，大台北盆地區至西部內陸側...

快加油 中油：明（30）日起汽、柴油各漲0.4元

台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽...

回響／各醫院關注神內醫師人力 這家保障月薪35萬起跳

醫院醫師薪資不如基層診所，導致醫院各科別醫師往診所流動，急診醫師爆出年底將累計破百人離職，而連救治急性中風患者的神經內科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。