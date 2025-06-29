長榮航空「幼苗計畫」馬祖站登場 激勵學子逐夢前行

長榮航空「幼苗計畫—校園深耕巡迴」活動28日跨海登陸馬祖，於馬祖高中體育館展開，本次活動邀請連江縣政府教育處處長王禮民、馬祖高中校長謝崇耀及長榮航空經理沈淑娟共同主持，吸引來自馬祖各級學校及家扶中心共120名學生參與。

王禮民致詞時表示，離島教育資源有限，特別需要外界專業協助，感謝長榮航空提供優質體育課程，讓馬祖學子在運動中找到自信，也盼望未來有更多馬祖選手能代表台灣走上國際舞台。活動內容由奧運馬拉松國手教練吳文騫與NIKE Training Club資深教練Danny攜手設計，結合肌力訓練與團隊競賽，引導學生在挑戰與趣味中提升運動動機。此外「夢想舞台」今年也全面升級，鼓勵每位學生上台勇敢說出自己的夢想，在彼此鼓勵中找尋成長的力量。此次活動特別邀請22歲的巴黎奧運女子短跑國手張博雅現身分享，擁有全大運100公尺跨欄三連霸、200公尺四連霸佳績的她，鼓勵學子勇敢追夢、堅持到底，其親身經歷讓現場學生深受鼓舞。