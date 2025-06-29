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2025長榮航空「幼苗計畫-校園深耕巡迴」馬祖站登場

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」昨(28)日於馬祖高中體育館登場，邀請國立馬祖高級中學、介壽國中小、中正國中小、仁愛國小以及來自家扶中心共120名學生們參與。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」昨(28)日於馬祖高中體育館登場，邀請國立馬祖高級中學、介壽國中小、中正國中小、仁愛國小以及來自家扶中心共120名學生們參與。圖／長榮航空提供

2025長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」於2月走訪花蓮後，6月28日正式在馬祖高中體育館展開活動。由連江縣政府教育處長王禮民、國立馬祖高中校長謝崇耀及長榮航空經理沈淑娟經理共同主持開場，期許在推動運動風氣時，也希望能將這份熱情向下扎根，為愛運動的青少年播下夢想種子。

活動由奧運馬拉松國手教練吳文騫與NIKE Training Club資深教練Danny再度聯手指導，設計出結合肌力訓練與團隊競賽的互動課程，透過有趣又具挑戰性的遊戲訓練，提升學生對運動的興趣與動機。另外將過往以圖畫許下願望的夢想舞台升級，邀請每位學生站上舞台，大聲喊出自己的夢想，讓學生更有勇氣面對自己所渴望達成的未來目標，藉由熱烈的互動氛圍，彼此激勵與成長。

除了專業教練團隊，此次更邀請巴黎奧運女子百米國手張博雅親臨現場，年僅22歲的她，曾創下全大運女子100公尺跨欄三連霸、200公尺四連霸的佳績，歷經世大運、亞錦賽以及亞運的洗禮，是國際賽事經驗相當豐富的女子短跑選手，活動中她分享自己作為學生運動員從校園一路走到國際賽場的心路歷程，並勉勵學生勇敢追夢、持續努力，讓現場學生深受感動與啟發。

活動也特別邀請家扶中心孩子共同參與，透過運動指導結合公益，讓不同背景的學生們在體驗運動樂趣的同時互相認識、激勵彼此，藉由學生的實作並給予專業指導，幫助學生們增進運動技能，也為未來開啟更多可能性。

長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」自2023年推動以來，已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投、澎湖及花蓮，累計參與孩童人數破千人。透過長榮航空與旗下直營旅行社長汎假期的資源整合，深耕偏鄉各地體育教育，注入企業力量。未來幼苗計畫將持續深耕走訪，希望透過專業訓練與深度交流，落實「從運動出發，勇敢逐夢」的理念，為台灣馬拉松運動人才的培育貢獻心力。

巴黎奧運女子百米國手張博雅參加長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」活動，分享成為國手的心路歷程，並陪同學生一起練習跨欄。圖／長榮航空提供
巴黎奧運女子百米國手張博雅參加長榮航空馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」活動，分享成為國手的心路歷程，並陪同學生一起練習跨欄。圖／長榮航空提供

馬拉松 長榮 運動

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