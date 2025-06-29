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自行車闖紅燈案例多 今年已死傷逾百人

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
根據「道路交通管理處罰條例」第74條第1項第1款規定，自行車（慢車）闖紅燈可處新台幣300元以上1200元以下罰鍰。示意圖。圖／聯合報系資料照片
根據「道路交通管理處罰條例」第74條第1項第1款規定，自行車（慢車）闖紅燈可處新台幣300元以上1200元以下罰鍰。示意圖。圖／聯合報系資料照片

「紅燈停、綠燈行」已是行人與車輛與行人都必須遵行的交通規則，然而民眾反映，常看到自行車騎士等往往無視規定直接闖紅燈，質疑「人車都要遵守交通規則，為何自行車不用」。根據警政署統計，今年截至3月，自行車因闖紅燈死亡人數5人，在各事故肇因排行暫時位居第一。

據警政署統計，自行車未依規定轉彎、無號誌路口為讓幹線道先行、闖紅燈等違規件數相當多，2024年左轉彎未依規定的違規件數1326件，死亡人數7人；轉彎（含支線道）未讓幹線道先行件數1208件，死亡人數4人；恍神、緊張、心不在焉分心駕駛件數1290，死亡人數11人；件闖紅燈直行違規件數688件，死亡人數8人。

而2025年左轉彎未依規定的違規件數334件，死亡人數1人；轉彎（含支線道）未讓幹線道先行件數313件，死亡人數3人；恍神、緊張、心不在焉分心駕駛件數297件，死亡人數4人；闖紅燈直行違規件數150件，死亡人數5人。

張姓民眾表示，自己住在新店碧潭一帶，北宜路往坪林、烏來等路線有許多自行車團體騎車上下山，但看到這些騎士很少遵守紅燈停的規定，常常都是無視紅燈直行，非常危險。

羅姓民眾說，行人與車輛都應該遵守交通規則，但感覺自行車好像是被排除在法律之外的存在，貌似是被認定成「運動工具」而非交通工具，相當奇怪，也很少看到警察主動上前取締。

不過根據「道路交通管理處罰條例」第74條第1項第1款規定，自行車（慢車）闖紅燈可處新台幣300元以上1200元以下罰鍰， 警方可以對自行車闖紅燈的行為進行取締，並處以罰鍰。

企鵝交通手札版主吳祥瑀表示，紅綠燈有信賴保護原則，綠燈方向在交通規則下並不會要求必須減速，代表自行車如果闖紅燈，對交安會有不小的危害，非常不鼓勵任何闖紅燈的行為。

吳祥瑀另指出，自行車很難和行人一概而論，自行車的速度很難讓車輛即時反應，反應不及就很容易釀禍，而自行車也沒有車牌可以靠民眾檢舉來杜絕違規，而是警方的執法量能有沒有辦法顧及，自行車騎士本身的交安意識也必須加強。

闖紅燈 自行車 死亡

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