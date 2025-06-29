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蘇丹紅辣椒粉食安風暴 監院糾正食藥署有失把關之責

中央社／ 台北29日電

監察院今天說，民國111至113年2月間，6家食品業者自境外輸入28批、共28萬公斤含蘇丹色素的辣椒粉，經民眾檢舉，政府追查後下架及封存辣椒粉及相關產品超過70萬公斤，食藥署有失邊境把關責任，因此通過糾正。

雲林縣衛生局去年1月在濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒（效期：2025年12月12日）」檢出含致癌性的工業用染料蘇丹色素。經追查發現，紅辣椒粉的原料是由新北市保欣企業向中國河南三禾藥業進口，流向下游多家食品業者，引發食安風暴。

監察委員田秋堇及蔡崇義調查，衛生福利部食品藥物管理署在112年以前已陸續接獲關於食品添加蘇丹色素的國際警訊，但本案共28批含蘇丹色素的辣椒粉原料，其中24批未抽中，經書面審查就輸入國內；3批雖抽中須檢驗，但只檢驗農藥殘留或重金屬；1批有抽中查驗蘇丹色素，但檢驗結果低於定量極限，導致28批辣椒粉都取得食藥署輸入許可通知，顯見食藥署邊境風險核判及查驗措施不足。

監委指出，經邊境查驗違規的產品，依規定應由報驗義務人（公司）辦理退運或銷毀，因此不肖業者可先將違規產品退運，再改以其他公司名義輸入；本案就有不肖業者設立多間公司，輪流輸入違法食品。目前食藥署已規定，若驗出蘇丹紅一律銷毀，但其他違規食品仍由業者選擇退運或銷毀。

監委要求食藥署及經濟部商業發展署確實暢通橫向聯繫管道，共同滾動調整建置高風險業者預警名單，落實商工登記公示資料的警示註記。

監委也說，食安法雖已明確課予食品業者「訂定監測計畫」及「自主檢驗」責任，但本案案關業者沒有將「蘇丹色素」納為辣椒（粉）風險檢驗項目，食藥署也無查核機制與作業指引，失去自主管理目的。

監委指出，本案相關業者在「食品追溯追蹤系統」登載不實下游業者資訊，妨礙流向追查，但主管機關只以食安法規定裁處行政罰鍰，未依刑法偽造文書罪移送檢調偵辦，嚇阻力道有限。

食藥署 蘇丹紅 色素

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