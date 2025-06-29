早上沒「升旗」？ 醫曝晨勃變少藏警訊：恐是糖尿病前兆

不少男性有過這樣的困擾－原本每天早上固定出現的「晨間訊號」突然沒了，甚至在親密時感覺力不從心，無法順利進入狀況。對此，泌尿科醫師戴定恩提醒，晨勃異常不單是疲勞或年齡問題，背後更可能隱藏荷爾蒙失衡、慢性疾病等健康警訊。

戴定恩在臉書發文指出，根據統計，約三成40歲男性有勃起功能障礙，甚至有四分之一的40歲以下男性，也因類似困擾求助門診。他提醒，若發現晨勃頻率下降或性功能出現變化，不妨從以下四個方向檢視身體狀況。

一、睪固酮下降

隨著年齡增長，睪固酮濃度會逐步下降，進而影響性慾與勃起功能，甚至可能連帶出現倦怠、情緒低落等現象。建議在飲食中增加富含鋅、維生素D等營養素的食物，例如海鮮、堅果、蛋類等，有助穩定荷爾蒙分泌。

二、血管問題

勃起功能障礙不只是「性」問題，它可能是冠狀動脈硬化、糖尿病、代謝症候群的前兆，戴定恩建議加強Omega-3脂肪酸攝取、避免抽菸喝酒，並減少高糖高油飲食。

三、熬夜與壓力

睡眠品質不佳或長期高壓生活，也會讓晨勃減少。壓力會影響神經傳導與內分泌系統，打亂正常性功能循環。他建議每日保持7小時睡眠，搭配冥想、運動等方式釋放壓力。

四、慢性病影響

像是高血壓、糖尿病、肥胖等疾病，會間接影響血液流動，造成勃起困難。戴定恩提醒，定期健康檢查可提前發現異常，及早治療，有助預防性功能惡化。

他強調，晨勃頻率變少不應掉以輕心，若相關狀況持續出現，應主動諮詢泌尿專科，別讓健康問題一再被忽略。