她靠低碳飲食瘦14公斤 卻出現惱人副作用…醫示警：身體反撲

少吃澱粉不等於長久瘦身法！減重醫師蕭捷健提醒，低碳飲食雖能短期有效減重，但若天天執行，反而可能引發身體反撲，曾有一名女子靠極低碳飲食瘦下14公斤，卻因此出現嚴重掉髮，恢復正常飲食後又迅速復胖。蕭捷健指出，與其長期拒絕碳水，不如嘗試一周安排兩天低碳、其餘正常進食的「碳循環」模式，不僅能避免副作用，還有助降低體脂與改善胰島素阻抗。

蕭捷健在臉書分享這名女子案例，她曾持續七、八個月不碰澱粉，體重雖然下降，但身體也出現警訊，開始大量掉髮，最終她決定恢復正常飲食，結果半年後，體脂從24％回升至接近28％。

蕭捷健指出，這個案例凸顯長期過度限醣對身體帶來的壓力，人體若長期處於碳水缺乏狀態，會將其視為壓力反應，一旦補充澱粉，身體如同久旱逢甘霖，容易迅速囤積脂肪，導致反彈。他也引述英國一項研究，指出「碳循環飲食」是更溫和且有效的做法，該研究為期三個月，分為兩組比較效果：一組每周任選兩天低碳飲食，其餘五天正常吃；另一組則是每天進行低熱量控制。

研究結果顯示，採用碳循環策略的受試者，平均體脂下降達3.7公斤，不僅優於每日節食組的2公斤，連帶也改善胰島素阻抗，蕭捷健表示，短期低碳有助控制血糖、促進燃脂，但若每天攝取內容相同，身體會逐漸適應，減重效果也將停滯。

對於長期害怕攝取澱粉的人，蕭捷健建議，應逐步將碳水重新納入飲食中，就像訓練代謝機制一樣，讓身體在運動時能燃燒脂肪，在補充營養時優先供應給肌肉，這樣才有機會養成長久穩定的瘦身體質。