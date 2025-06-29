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韓媒報導台人首爾廣藏市場瘋買棉被引熱議 韓網友：到台灣買雨傘

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韓媒報導台人首爾廣藏市場瘋買棉被引熱議 韓網友：到台灣買雨傘

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
首爾廣藏市場是觀光熱門景點，吸引很多觀光客前往。記者陳智華／攝影
首爾廣藏市場是觀光熱門景點，吸引很多觀光客前往。記者陳智華／攝影

首爾吸引不少台灣觀光客前往，廣藏市場也是必去景點之一，不少人去吃東西或買泡菜。韓媒헤럴드경제「先驅經濟」最近報導很多台灣觀光客到廣藏市場買棉被，不少人一次都買5、6床，廣藏市場意外迎來「棉被熱潮」。此報導引起網友熱議，有南韓網友說自己國家的棉被和襪子都是又便宜品質又好，台灣網友則說，10多年前不少台灣觀觀客去南韓就會買棉被帶回台灣了。至於南韓網友則說來台灣會買雨傘回國，也引起共鳴。

韓網評論翻譯站最近貼出一則韓媒헤럴드경제「先驅經濟」報導，談最近在韓國深受台灣觀光客歡迎的物品，並附上韓網theqoo對此討論。報導中指出，多虧台灣觀光客，廣藏市場意外迎來「棉被熱潮」。記者走訪棉被店鋪，大部分顧客都是台灣觀光客，市場內棉被商家表示，每天都有無數載著台灣觀光客的巴士湧入，這些觀光客都是大手筆。每組團體最少會買5床棉被，最多甚至達10床。

「先驅經濟」報導指出，一位在廣藏市場從事棉被批發逾30年業者指出，很多年輕旅客會來，還會用視訊通話給父母看棉被，常常一次買5、6床。另一業者指出，以前中國遊客多，現在主要是台灣人來買，因為在台灣口碑很好，大家都說很便宜。

這則報導引發南韓網友熱議，有網友指出，韓國製的雖然價格比較高，但品質真的很好，請大家多多來買。有人說，韓國的棉被當然很好，尤其到了外國，更覺得自己國家的棉被好，也有網友說會從南韓帶棉被回美國。有網友說，「我台灣朋友也是買棉被帶回去」。但有網友說，更厲害的是襪子。此外，有網友則說，「我們去台灣的時候會買雨傘」。

韓網評論翻譯站貼出這則韓媒報導後，也引發不少台灣網友討論。有網友直指，廣藏市場好買的是泡菜，有的人每次都會去買泡菜帶回台灣，因為便宜且打包得超好，托運都沒問題。至於買棉被涼被，應該十幾年前就有不少台灣人開始買了。

不少網友稱讚南韓棉被CP值高且可機洗，有民眾表示，買了之後店商用真空包裝，所以可以一次買5、6床；有人說到南韓買的最多的是棉被，涼被暖被都有買；有人則說，下次到南韓要來買被子了。也有網友說，襪子真的好好穿，樣式很多很便宜。

至於南韓民眾到台灣買雨傘，有台灣網友認同台灣雨傘必買，對自家製造的傘很有信心；有網友指出到之前到台灣買了幾把雨傘回國，過海關時被安檢人員甚至問她「妳的國家沒有雨傘嗎？」

首爾廣藏市場有各式韓式小吃、美食，不只南韓民眾，也吸引不少觀光客。記者陳智華／攝影
首爾廣藏市場有各式韓式小吃、美食，不只南韓民眾，也吸引不少觀光客。記者陳智華／攝影

觀光客 南韓

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