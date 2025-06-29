台灣好行正推半價優惠 795木柵平溪線輕鬆出遊

暑假即將來臨，專為旅遊規畫設計的公車服務「台灣好行」現正推出全票半價優惠，新北市交通局推薦大家搭乘台灣好行795「木柵平溪線」公車，輕鬆暢遊深坑、石碇和平溪的好山好水。

交通局運輸管理科科長林詩欽說，台灣好行「795木柵平溪線」行經深坑、石碇及平溪區，其中「淡蘭古道」吸引眾多登山客之外，深坑老街、石碇老街、平溪老街及十分瀑布也是遊客必到的景點；此外還延伸至台北市的「捷運動物園站」、「貓纜動物園站」，適合親子旅遊。

交通局指出，北北基桃民眾可使用1200都會通定期票搭乘，若持一般電子票證則現享全票半價優惠，歡迎大家搭公車出遊，享受大自然景觀與地方文化深刻體驗。

交通局也提醒，配合捷運環狀線南環段工程施工，台灣好行795「木柵平溪線」發車站位自7月1日起從木柵站遷移到象頭埔站，民眾可利用大台北公車動態資訊https://ebus.gov.taipei/查詢，或電洽（02）2939-1078台北客運木柵站詢問。