爬山注意！山區防午後雷陣雨 西半部近山區平地恐也會下

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今天晴時多雲，但午後山區有熱對流雷陣雨，沒下雨時留意高溫，大台北盆地區至西部內陸側恐36度以上。

林孝儒指出，白天起各地為晴時多雲，午後各山區有熱對流帶來短暫陣雨或雷雨機會，背風面的西部由於環境風速更弱，近山平地亦要留意局部短暫陣雨可能，前往山區或溪谷活動民眾，午後應多加留意天氣變化。氣溫方面，預測各地高溫普遍達33-35度，大台北盆地區至西部內陸側則有36度或以上高溫發生機會。

林孝儒指出，本周台灣大氣環境變化不大，還是以副熱帶高壓影響為主，周一至周五高壓勢力增強，雲系發展不易，雖仍有午後對流性降雨，不過範圍、強度將較前幾日更趨縮減。預期持續維持高溫炎熱、午後局部陣雨典型夏季型天氣。

熱帶系統部分，林孝儒表示，目前菲律賓東方至關島一帶為低壓區，已有初步對流發展跡象，但整體結構尚不明顯。後續環境條件仍有利於熱帶擾動逐步發展，各模式對未來位置與強度預測仍有差異。建議持續關注後續資料變化，待系統明確雛形形成後，再評估可能路徑與潛在影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。