熱！6縣市亮高溫橙黃燈 恐36度以上

無人機噴灑農藥致鄰田受汙染的情形日益嚴重，花蓮一個有機產銷班多名班員都受其害，逾一公頃良田遭到汙染，農民氣得委託律師提告鄰田地主與無人機「飛手」毀損罪，並提侵權行為損害賠償訴訟，案件已進入司法程序。

2025-06-28 23:48