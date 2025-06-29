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熱！6縣市亮高溫橙黃燈 恐36度以上

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中央氣象署上午針對6縣市發布高溫資訊橙色及黃色燈號，恐36度以上。聯合報系資料照片
中央氣象署上午針對6縣市發布高溫資訊橙色及黃色燈號，恐36度以上。聯合報系資料照片

中央氣象署上午7時28分針對6縣市發布高溫資訊橙色及黃色燈號，恐36度以上。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今(29)日白天新北市、彰化縣、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、雲林縣、高雄市為黃色燈號，請注意。

高溫橙色燈號（連續3日36度以上）：新北市、彰化縣、屏東縣。高溫黃色燈號（36度以上）：台北市、雲林縣、高雄市。影響時間：29日白天。

高溫 屏東縣

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