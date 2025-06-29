本周輕颱恐生成 吳德榮揭各國預測路徑

進入颱風季了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，本周在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，大約下半周起在關島北方及琉球南方，先後有「輕颱」發展成形，但都向東北遠離。

吳德榮指出，最新(28日20時)歐洲系集模式(ECMWF)周六(5日)模擬圖顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的「輕颱」存在機率，隱含其模擬位置很分歧，而最高機率(50%)則分別集中在琉球東方及日本東南方海面，顯示影響台灣的機率已大幅降低。最新美國系集模式(GEFS)，仍呈現分歧如「天女散花」狀的模擬路徑；由於各國模式還會持續調整，應耐心觀察。

最近天氣，吳德榮指出，今日各地為晴午後多雲，天氣炎熱；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響；有局部大雷雨(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨⋯等)的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。今日各地區氣溫為：北部24至37度、中部23至37度、南部23至37度及東部22至36度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日起至周六水氣略減少，各地晴朗，午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。「熱如盛夏」紫外線強，要注意防曬、防中暑；明日、周二及周五局部地區有挑戰今年高溫的機率。