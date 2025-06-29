新聞眼／醫院爆離職潮…政策改革牛步 醫師用腳投票

台灣醫療界「五大皆空」警訊，早在十多年前就已浮現，內、外、婦、兒、急的人力長期招募困難，警鐘響起多年，政府始終無法大刀闊斧改革，即使醫界不斷提出訴求，政府因應政策永遠趕不及醫護離職速度，使問題一再惡化。

多年來健保的門診、住院平均點值僅微幅調升，遠落後通膨成長速度，人事成本的增加，又加上健保總額的「斷頭」新制，即使醫療院所，去年底開始陸續替醫護加薪，也難讓醫護看見醫療體系的未來希望。臨床現場持續是「少人做多事」，醫護工時爆炸，薪資長期凍漲，醫界不斷陷入「低薪、高責任、高風險」的惡性循環，在制度與環境的夾擊下，醫師「用腳投票」從「直美潮」及消化內科醫師奔向診所，就能窺知一二。

今年農曆年後，各大醫學中心急診壅塞，宛如一面照妖鏡，它反映的不只是護病比失衡、病床不足，急診醫學會早已警告，如果環境沒有根本改善，醫護離職潮勢必擴大。政府雖然祭出改善措施，但苦果來的速度比政策還快，截至今年上半年，已有超過六十位急診醫師離職，到年底恐突破百人；這些人不只是新手，不少是年資超過十年急診醫師離開，這不只是統計數字，是面對體制失靈的警訊。

十年前的警鐘已響，如今殘響更急。該付出的經費、該做的制度調整，應快速且明確制定，否則拖得愈久，成本愈高、修復愈難，若政府持續牛步，後續留下的恐是無人值守的病床，及需遠赴國外就醫的國人。