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消化科醫師專科完訓 診所捧2倍薪搶人

聯合報／ 記者陳雨鑫李青縈／綜合報導
消化內科醫師近年成診所搶手人才，擅長做「腸胃三寶」胃鏡、大腸鏡、腹部超音波的醫師，診所多捧著醫院兩倍薪資挖角。示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片
消化內科醫師近年成診所搶手人才，擅長做「腸胃三寶」胃鏡、大腸鏡、腹部超音波的醫師，診所多捧著醫院兩倍薪資挖角。示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片

自費健檢風氣興盛，加上大醫院薪資不佳等因素，消化內科醫師近年成診所搶手人才，擅長做「腸胃三寶」胃鏡、大腸鏡、腹部超音波的醫師，診所多捧著醫院兩倍薪資挖角，使消化內科專科執照炙手可熱，大醫院一開缺就滿招，只是年輕醫師完成訓練後，大多直奔診所，續留醫院的人數正不斷下降。

馨蕙馨醫院腸胃科內視鏡中心主任吳宗勤表示，於大醫院任職的消化內科醫師，其薪資扣除底薪，多靠執行內視鏡檢查與超音波的給付支撐，以腹部超音波為例，一件最多拿健保實際給付的三成，但診所可拿六成，使得不少走消化內科的醫師，完成ＰＧＹ及住院醫師約五年訓練後，就離職投入診所。

昕新智慧診所院長朱光恩說，在醫院任職的年輕消化內科醫師，因客源不多，月薪約十萬元左右，若到診所，月薪可達廿萬到廿五萬元間，如果至健檢診所薪資將更高。他觀察到，四十歲以下醫師流動率較高、五十歲以上醫師因習慣醫院體制多會久任。

朱光恩認為，年輕醫師太早離開醫院，恐影響臨床經驗的累積，現代的風氣已是往錢看，願意從事學術發展的醫師相對少；吳宗勤也說，剛完成訓練的醫師，臨床經驗稍嫌不足，對病兆與危險病人的判別能力有限，因經驗不足而造成醫療糾紛也時有所聞。台灣消化科醫學會秘書長劉志銘說，近年也觀察到年輕消化內科醫師往診所靠攏趨勢。

吳宗勤表示，受限薪資待遇及工作環境，消化內科醫師出走醫院，肯定持續惡化；醫院在有盈餘狀況下應調整薪資結構，讓認真付出的醫師獲應有回報，不該長期「低分成、高工時」，且限制醫師流動不是解決方法，應設法改善已失衡的環境。

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