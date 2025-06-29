工作累、給付少…醫院爆專科醫師離職潮 多轉至基層診所

急診醫師從年初起陸續有多人離職，根據急診醫學會統計，年底前將破百人離開醫院急診，而正準備離開醫院的專科醫師，不只有急診，消化內科、新陳代謝科、神經內科等，皆在出走中；衛福部坦言，醫療體系正面對少子化、高齡化、勞動人力銳減等問題，將研擬調整醫療機構品質指標，不僅要改善職場環境，也要照顧員工身心。

負責急重難症的醫學中心，近年不只面臨護理師出走的難題，同時各專科醫師也不斷流失。疫後，護理師離職，醫院有床無人顧，使急診壅塞更嚴峻，年底將累計破百人離職。屬於醫院熱門科的「消化內科」，近年也出現，醫師取得專科後，立刻離職至薪資較高的診所或健檢中心。

台大醫學院院長、消化系醫學會名譽理事長吳明賢說，內科中，不是只有消化科系出現醫師流向診所的趨勢，包含內分泌、新陳代謝科等都有相似現象，大部分於醫院任職的醫師都往基層流動，以現況分析，醫院的工作比診所繁重，除非改變現在的給付制度，否則醫院醫師仍會往基層跑。

但在健保給付制度難以全面改變的前提下，不少醫院已開始替年輕醫師加薪，台大醫院今年為內外婦兒急診及神經內科住院醫師，含畢業後一般醫學訓練（ＰＧＹ）加薪，ＰＧＹ第一年每月加薪二千元，第一年住院醫師及ＰＧＹ第二年，每月加薪二萬元，第二至六年住院醫師加薪二點二萬元。其他科，第一年住院醫師每月加薪一萬元，第二至六月住院醫師加薪一點二萬元。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，因應離職潮，不應僅以加薪當對策，應設法讓醫師「看得見職涯未來」，打破醫師一升主治醫師就開業或離職的路徑，在醫院內該讓他們看到願景。

急診醫學會理事長許建清說，面對急診人才流失，研擬讓醫師在診所、醫院，採取兩地「彈性」上班，或急診醫能斜槓發展，如推廣災難醫學、空中醫療等，減緩在單一崗位上，長期高壓累積的疲乏感。

衛福部醫事司長劉越萍表示，衛福部正密切關注年輕醫師出走醫院的現象，但台灣正處於無人口紅利的時代，未來將改善醫療機構品質的指標，除了病人治療安全及品質，也應重視對員工待遇及身心健康。