壅塞未解…今年急診醫師出走 上看百餘人

今年初，急診壅塞嚴峻加上護理荒，急診醫學會一度發文示警，憂心狀況若延燒，恐將爆發急診醫師離職潮。急診醫學會昨公布統計，年底前，將累計破一百名急診醫師離職，超過半數轉至診所任職，逾四成都是年資超過十年，醫學會將爭取調高急重症的健保給付，盼能挽留人才。

急診醫學會理事長許建清說，過去一年，對急診來說是一大考驗，醫院壅塞惡化、人力持續流失、病房關閉與系統性超載，使急診團隊身心俱疲，讓不少急診同仁選擇離開，該現象已經不是個別醫院的問題，而是整個體系的警訊。

據急診醫學會統計，今年一至五月為止，總計六十一人離職，七至十二月預估有四十五人準備離職，到年底至少有一○六人離職急診，該數據僅統計四十四家具訓練急診專科醫師的教學醫院，實際離職人數恐更多。

急診醫學會秘書長李智晃說，分析這一○六人，約四成二將轉任診所、近一成自行開設診所，往診所移動占比超過五成；近三成五轉至他院，剩餘一成三不是退休就是另有規畫；依年資區分，年資逾十年占近四成，未滿三年約占二成七。

比對今年與去年的急診醫師執業登記，去年登記在大醫院的比率為百分之八十三，今年降至百分之八十一，李智晃表示，數據顯示轉往診所等非醫院機構者增多，尤以高屏區、台北區顯著。

另，調查現行所有具有急診專科資格的醫師，已經離開醫院急診且轉往非急診、非醫院領域者，總計有五十九人，其中有廿六人改至西醫一般科，人數最多，其次是轉往家庭醫學科，有十一人，剩餘分布在皮膚科、耳鼻喉科等。

許建清說，急診醫師離開醫院後，實際投入醫美的人並不多。醫學會將積極爭取提高給付，盼能遏止急診醫師繼續於醫院流失。