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合格無人機「飛手」 全台不到200人
聯合報去年底披露無人機噴藥造成鄰田汙染問題後，農業部一度開會決議加強輔導、審查代噴業者，並要求合法代噴的無人機須有識別貼紙和旗幟，供民眾識別、檢舉，但全台合格飛手不到二百人，仍有「黑飛」情形；地方政府也反映，稽查的橫向聯繫機制應再加強。
農業部去年十月開會研商農用無人機噴藥事宜，要求合格代噴的飛手除應取得證照，代噴前應向當地縣市主管機關登記。
農業部也行文台灣智慧農業科技推廣協會，轉交農業部動植物防疫檢疫署製作的合法代噴旗幟及識別貼紙，供民眾識別。
東海大學智慧暨精緻農業學位學程主任劉程煒說，法令雖未強制要掛旗幟和貼紙，但代噴就要向民航局申請空域，申請通過，飛手才敢掛旗幟、在機身兩側貼貼紙，否則就是黑飛，可依農藥管理法裁罰一萬五千元到十五萬元。
花蓮縣府農業處動植物防疫所表示，無人機噴藥衍生的藥害爭端，今年起中央要求縣府不定期偕同稽查，杜絕黑飛或不合規定的違法操作。
不過，稽查只有農政單位人員，若發現黑飛還須移給民航局查辦，防疫所建議中央加強橫向聯繫。
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