重獲有機認證 等3年損失270萬

「有機認證被撤就要重新再來，損失很大。」花蓮農民徐振龍從事有機農業卅年，近三年來飽受鄰田汙染之苦，害他有機認證被撤銷，重新申請至少要花三年，期間損失達二百七十萬元。

徐振龍有四點五甲地出租做有機耕種，每甲地一年約收二十萬元，因鄰近田區以無人機噴灑農藥，導致農藥飄入他的有機稻田，前年五月初驗出農藥，前年八月複驗仍沒過關，有機認證因此遭註銷。

他說，為重新取得認證須從頭開始，包含找尋驗證機構及重新耕作，整個流程至少需耗時三年，等於三年內無法恢復有機身分，稻田暫時不種有機稻作，累積損失達二百七十萬元，就算改種一般稻米，三年收入也少了一百廿萬元。

「只要農藥驗出濃度達○點○○一ppm，就不算有機。」徐振龍無奈表示，無人機通常以離地三至五公尺高度施藥，旋翼產生的細霧農藥易隨風飄散，容易汙染鄰田，飛手應視風向調整飛行方向與高度，並選擇適當機型，避免鄰田損害。

一般人工噴藥的藥劑顆粒重、噴灑高度僅約一點五公尺，汙染風險較低；但無人機噴藥若風向突然改變，可飄至三百公尺外汙染鄰田。為降低無人機施藥的影響，徐振龍曾在鄰田旁設土堆並種牧草作為隔離帶，但因高度不足，防護效果有限；近期則改種逾十公尺高的竹子，竹葉密集，攔阻農藥霧氣效果好。

「沒想到現在要防的不只病蟲害，而是鄰田的農藥。」徐振龍呼籲政府正視問題，研議規範，保障有機農權益，也才能確保友善耕作環境永續發展。

花蓮縣府表示，為避免有機田受汙染，現在力推有機農業促進區，已畫出富里東豐及銀川兩區。富里鄉農會總幹事張素華說，若田區旁為慣行農業，很難避免被汙染，有機農業促進區是獨立區塊較能有效避免。