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無人機噴藥汙染良田 有機農提告

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮農民徐振龍指出，鄰田以無人機噴灑農藥因高度高，藥劑飄散，導致他多年努力經營的有機農田遭汙染，認證不保。記者王思慧／攝影
花蓮農民徐振龍指出，鄰田以無人機噴灑農藥因高度高，藥劑飄散，導致他多年努力經營的有機農田遭汙染，認證不保。記者王思慧／攝影

無人機噴灑農藥致鄰田受汙染的情形日益嚴重，花蓮一個有機產銷班多名班員都受其害，逾一公頃良田遭到汙染，農民氣得委託律師提告鄰田地主與無人機「飛手」毀損罪，並提侵權行為損害賠償訴訟，案件已進入司法程序。

「已經忍無可忍了」，受害農民說，他從事有機耕作多年，班員多少都遇過鄰田汙染，以前大家希望敦親睦鄰，遇到就私下和談息事寧人，但這幾年無人機汙染鄰田情況愈來愈烈，今年春季更發現逾一公頃的有機作物整片枯死，因面積太大，原本還以為是有人蓄意而為，追查才發現又是鄰田無人機噴藥惹的禍。

他表示，這次悲劇重演實在吞不下去，決定打官司讓對方知道，一塊有機田要付出很多心血和人力耕耘，才能奠定土地和產品的價值，不是汙染了賠個幾萬元就沒事。

農民說，產銷班也有班員因為鄰田汙染，作物被驗出農藥，有機資格被取消，心血付諸流水，有機資材等補貼都被取消，損失慘重。他呼籲政府要拿出辦法改善，至於操作無人機的「飛手」更該相互尊重、自律，「沒有執照就不應該飛」，操作時若有汙染鄰田之虞就要馬上停止，不可以雙手一攤推說是風吹的，這次提告就是希望建立守法的態度。

因應農村缺工及智慧農業轉型，無人機噴灑農藥漸受農民歡迎。圖為示意圖。圖／民眾提供
因應農村缺工及智慧農業轉型，無人機噴灑農藥漸受農民歡迎。圖為示意圖。圖／民眾提供

花蓮縣推動無毒農業多年，有機栽種面積全國第一，農業處長陳淑雯說，花蓮有機耕作面積逾三千公頃，其中一千多公頃是水稻，這兩年有機小農曾陳情水稻遭鄰田汙染，尤其這幾年因缺工，愈來愈多農友用植保機（無人機）噴藥，造成的汙染問題須重視。

花蓮 無人機 有機耕作

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