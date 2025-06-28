公廁堆滿衛生紙 外籍客衝擊：太惡心

環境部推廣近十年，仍有逾六成民眾如廁後衛生紙不丟馬桶。來台外籍人士說，台灣公廁垃圾桶堆滿衛生紙「很惡心」；也有民眾反映，即使馬桶管線更新，還是習慣丟垃圾桶。

日籍藝人愛紗曾在綜藝節目提及，剛來台灣時，最無法適應的就是「衛生紙不能丟馬桶」的習慣，不僅廁所常有尿騷味或臭味，沒有蓋子的垃圾桶內，能清楚看見使用過的衛生紙，讓她深感不適。

去年八月從南非來台工作的Noku，提起台灣的公廁經驗大感不解。Noku說，在南非，衛生紙都直接丟入馬桶，台灣的公廁卻是看到垃圾桶堆滿衛生紙，感覺很惡心，來台後，對這件事情始終無法適應，就算公廁貼標示衛生紙不能丟馬桶，自己仍會直接丟入馬桶。

彰化市光南里長蔡耀叁說，家中的馬桶、化糞池老舊，輸送管線過小，擔心阻塞，所以衛生紙從未丟馬桶，三年前廁所、管線全部改建，基本上合格的衛生紙，可以丟馬桶不必怕塞住，但自己還是維持不丟馬桶，因為習慣難改，也不放心。

陳姓家庭主婦說，丈夫之前都將衛生紙丟馬桶，因家裡管線老舊，曾有阻塞經驗，得花錢清理化糞池，所以都會特地選購有標示可溶解的衛生紙，丟馬桶比較放心，但家中難免有衛生紙贈品，因為成分不清楚，就會丟垃圾桶，雖然清理比較不方便，至少比較保險。

台灣區造紙工業同業公會表示，環境部已多次召集開會，公會會員生產的衛生紙一定有合格標示，只是政策沒有強制性，最終仍要民眾願意配合，如果民眾不相信或沒有丟馬桶的習慣，公會也沒有辦法。