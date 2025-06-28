勞動部最低工資諮詢會 周五召開

受美國關稅等政經情勢影響，最低工資審議會有可能在九月中下旬舉行。勞動部將於七月四日召開最低工資諮詢會，勞資政學審議委員將就社會經濟數據交換意見，並討論今年調升最低工資影響性報告。

今年最低工資月薪二萬八五九○元、時薪一九○元。最低工資審議委員、全國產業總工會理事長戴國榮表示，據五月數據，預估今年ＧＤＰ百分之三點一，消費者物價指數（ＣＰＩ）一到五月平均百分之二點○四，最低工資調幅應在百分之三點五九，明年月薪應漲至約二萬九六一六元、時薪一九七元。

此外，最低工資研究小組報告指出，若控制其它變數，今年最低工資調升後，一月的經常性薪資較上年同期增加百分之○點二九八七，但隨時間遞延，影響逐漸減少，至四月已沒影響。

戴國榮表示，現在最大問題是薪資比最低工資高的一大群勞工未因此受惠，導致貼近最低工資的勞工愈來愈多。

他建議勞動部應分析「中小企業發展條例」修法後的企業加薪減稅優稅條款，是否帶動基層勞工加薪、各行業加薪狀況、雇用正職員工數等，才能對症下藥。