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學者：衛生紙沖馬桶政策與現實脫節 應盤點改善
「衛生紙丟馬桶政策已名存實亡。」雲林科技大學環境與安全衛生工程系教授郭昭吟直言，連「不舊」的公部門建物公廁仍公告禁止衛生紙丟馬桶，代表政策與現實脫節，也是系統性問題。
郭昭吟建議，環境部應盤點政府、公家建築物的廁所，評估排水是否足以支撐「衛生紙丟馬桶」，符合條件的清楚標示「丟馬桶」，不符合的加以改善，「如果政府自己都做不到，又如何期待民間接受？」
她指出，不少公有建物公廁仍禁止衛生紙丟馬桶，老舊辦公大樓或公共設施，管線未清洗、汰換，馬桶一阻塞就是災難，清潔人員自然勸導丟垃圾桶。
彰化衛生紙廠蕭姓業者表示，家用紙類分衛生紙、餐巾紙、廚房紙巾和面紙，除廁所用衛生紙，其餘都添加「濕強劑」；廁所用衛生紙遇水易散開，新式化糞池沒問題，舊式化糞池水管較窄，一段時間就會阻塞不通。
大葉大學環工系教授陳宜清說，根據衛生紙沖廁試驗，需在三公升水量通過三顆紙球，並順利排入下水道；但部分家戶馬桶沖水量恐不足，可能會堵塞。
元利建設總經理蔡建生說，百分之九十九的台灣建築管線，「只要沖得下去，衛生紙就不會卡住」；舊建築可能使用數十年沒有通管，汙垢堆積導致管徑變窄，高壓洗管就能解決。
蔡建生說，衛生紙應明確標示可不可丟，公部門帶頭示範，否則如廁文化永遠無法提升。
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