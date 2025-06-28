逾6成民眾如廁 衛生紙丟垃圾桶

我國推動「衛生紙丟馬桶」政策已近十年，但環境部調查，近三年國人如廁衛生紙丟垃圾桶的比率，從五成五攀升到六成二；走進各公家機關學校，丟馬桶禁令依舊在。專家批評，國人未移風易俗，廁所文明不及格。

環境部長彭啓明表示，很少先進國家像台灣，廁所內堆滿衛生紙的垃圾桶，這不只是公衛議題，也影響國際觀感。至於該如何改善？主管此政策的彭啓明說，公廁外販售的小包裝面紙，將要求改成衛生紙，並持續推動公廁內盡量提供衛生紙，男廁不放垃圾桶，女廁放有蓋的小型垃圾桶。

二○一六年當時的環保署（現為環境部）署長李應元與衛生紙業者協調，推動製造短纖維、可速溶於水的衛生紙，並在包裝上標示「可丟馬桶」，隔年啟動全國七萬八千多間公廁改善計畫，但國人如廁文化並未翻轉。

環境部連續三年舉行公廁民眾滿意度問卷調查，其中二○二二年有百分之五十五點一的民眾，習慣衛生紙不丟馬桶，而是丟垃圾桶，二○二三年提高到百分之五十九點九，去年更達百分之六十二點一，顯示國人習慣未見改善，反而逐年倒退。

若以衛生紙丟馬桶當成廁所文明的指標，各地公有建築各唱各的調，甚至主管公廁的環保單位也未落實，多數學校廁所都禁止丟馬桶。

走進台北市大安森林公園的三號廁所，牆面貼上北市環保局公告，提醒「本廁間易阻塞，衛生紙請勿丟馬桶」，被譏為「落伍的新廁所」。

台中市新市政中心落成約十五年，公廁寬敞，牆面張貼「衛生紙可丟馬桶」標語，交通場站的廁所有八成八達標，但台中市全市列管的公廁五八三二座，衛生紙可丟馬桶的約占四成八，逾半數公廁只能丟垃圾桶。

中市環保局分析，不能丟的主因是管線老舊、汙水排放管線未妥善配置，其次擔心面紙、濕紙巾、衛生棉等丟進去，另外公廁使用者多，短時間丟進去大量衛生紙，擔心塞住馬桶。

彰化縣政府、各級學校多為老舊建築，廁所都貼上「衛生紙禁止丟馬桶」的公告。彰化縣體育場的公廁更是「一間廁所，各自表述」，同時貼上「可丟」、「禁丟」的公告，讓民眾無所適從。彰化縣環保局列管公廁一五四七座，約二成達標。

有國小校長說，多數學校都無法跟上新政策，學生會自備面紙，擔心丟馬桶會阻塞。有國中校長說，多數學生在家的習慣就是丟垃圾桶，來學校自然也如此。