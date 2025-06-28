快訊

金曲36／歌王歌后出爐！〈星期五晚上〉奪年度歌曲獎 完整得獎名單曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

逾6成民眾如廁 衛生紙丟垃圾桶

聯合報／ 記者劉明岩陳雅玲趙容萱鄭國樑／連線報導
環境部推廣如廁後將衛生紙丟馬桶，但調查結果超過六成國人習慣丟垃圾桶。記者余承翰／攝影
環境部推廣如廁後將衛生紙丟馬桶，但調查結果超過六成國人習慣丟垃圾桶。記者余承翰／攝影

我國推動「衛生紙丟馬桶」政策已近十年，但環境部調查，近三年國人如廁衛生紙丟垃圾桶的比率，從五成五攀升到六成二；走進各公家機關學校，丟馬桶禁令依舊在。專家批評，國人未移風易俗，廁所文明不及格。

環境部長彭啓明表示，很少先進國家像台灣，廁所內堆滿衛生紙的垃圾桶，這不只是公衛議題，也影響國際觀感。至於該如何改善？主管此政策的彭啓明說，公廁外販售的小包裝面紙，將要求改成衛生紙，並持續推動公廁內盡量提供衛生紙，男廁不放垃圾桶，女廁放有蓋的小型垃圾桶。

二○一六年當時的環保署（現為環境部）署長李應元與衛生紙業者協調，推動製造短纖維、可速溶於水的衛生紙，並在包裝上標示「可丟馬桶」，隔年啟動全國七萬八千多間公廁改善計畫，但國人如廁文化並未翻轉。

環境部連續三年舉行公廁民眾滿意度問卷調查，其中二○二二年有百分之五十五點一的民眾，習慣衛生紙不丟馬桶，而是丟垃圾桶，二○二三年提高到百分之五十九點九，去年更達百分之六十二點一，顯示國人習慣未見改善，反而逐年倒退。

若以衛生紙丟馬桶當成廁所文明的指標，各地公有建築各唱各的調，甚至主管公廁的環保單位也未落實，多數學校廁所都禁止丟馬桶。

走進台北市大安森林公園的三號廁所，牆面貼上北市環保局公告，提醒「本廁間易阻塞，衛生紙請勿丟馬桶」，被譏為「落伍的新廁所」。

台中市新市政中心落成約十五年，公廁寬敞，牆面張貼「衛生紙可丟馬桶」標語，交通場站的廁所有八成八達標，但台中市全市列管的公廁五八三二座，衛生紙可丟馬桶的約占四成八，逾半數公廁只能丟垃圾桶。

中市環保局分析，不能丟的主因是管線老舊、汙水排放管線未妥善配置，其次擔心面紙、濕紙巾、衛生棉等丟進去，另外公廁使用者多，短時間丟進去大量衛生紙，擔心塞住馬桶。

彰化縣政府、各級學校多為老舊建築，廁所都貼上「衛生紙禁止丟馬桶」的公告。彰化縣體育場的公廁更是「一間廁所，各自表述」，同時貼上「可丟」、「禁丟」的公告，讓民眾無所適從。彰化縣環保局列管公廁一五四七座，約二成達標。

有國小校長說，多數學校都無法跟上新政策，學生會自備面紙，擔心丟馬桶會阻塞。有國中校長說，多數學生在家的習慣就是丟垃圾桶，來學校自然也如此。

延伸閱讀

環團將對四接違法環評提訴願 要求彭啓明下台

不抽菸、不煮菜…40歲女從小住「這裡」罹癌 醫諷：不可說用肺發電

大林電廠5號燃氣機組重啟挨批 彭啓明：嚴密監督

環委聘任影響因素多？ 彭啓明：能守護台灣就是最好人選

相關新聞

急診、內外科爆出走潮 醫院高層：要讓醫師看得見未來

醫院醫師責任重，薪資不如基層診所，導致醫院各科別醫師均往診所流動，急診醫師爆年底將累計破百人離職。醫學中心高層表示，必須...

好熱！雙北等6縣市明恐飆破36度 步入7月西半部高溫更顯著

根據中央氣象署17時最新天氣預報，明天受太平洋高壓影響，各地仍須留意高溫，氣象署已針對6縣市發布高溫警示燈號，白天新北市...

今年創史上第二熱的5月 高機率成為史上5個最熱年

中央氣象署今天表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心和美國國家環境資訊中心（NCEI）最新出爐的2025年5月全球氣候報告...

年輕腸胃科醫師出走醫院可薪資翻倍 醫感嘆歷練不完整

近年不少消化內科醫師完成專科訓練後，選擇離開醫院、投入診所或健檢市場的情況愈趨明顯。新光醫院胃腸科醫師、昕新智慧診所院長...

每年罹癌人數破13萬 病團捐贈萬份關懷包及衛教手冊

衛福部國健署最新癌症登記報告顯示，111年罹癌人數新增13萬293人，賴清德總統提出健康台灣願景，以2030年之前，降低...

無人機噴藥汙染良田 有機農提告

無人機噴灑農藥致鄰田受汙染的情形日益嚴重，花蓮一個有機產銷班多名班員都受其害，逾一公頃良田遭到汙染，農民氣得委託律師提告鄰田地主與無人機「飛手」毀損罪，並提侵權行為損害賠償訴訟，案件已進入司法程序。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。