年輕腸胃科醫師出走醫院可薪資翻倍 醫感嘆歷練不完整

近年不少消化內科醫師完成專科訓練後，選擇離開醫院、投入診所或健檢市場的情況愈趨明顯。新光醫院胃腸科醫師、昕新智慧診所院長朱光恩指出，診所薪資至少是醫院兩倍以上，如果具有良好的內視鏡技術的醫師，市場上提供給他的職缺，根本是供不應求。

朱光恩表示，醫學中心醫師工作繁重，除了日常臨床業務，還需應對評鑑、發表論文等學術壓力。兩年內沒發表論文 ，可能會被扣薪、懲處；薪資中還會被扣一定比例的薪資作為科內基金、院內基金，作為教育、交易、獎勵等用途，讓年輕醫師覺得吃力不討好。他進一步指出，健保的點數制度與核刪機制也加重醫院端的負擔。

與此相比，坊間健檢中心對內視鏡醫師需求殷切，薪資甚至可達醫院的兩倍以上。朱光恩說，腸胃科醫師基本功就是內視鏡，現在預防醫學盛行，健檢中心沒有腸胃科彷彿不完整，人才需求非常大。只要技術好、有專科證書，市場就會搶著要，對於背房貸、養家壓力的年輕醫師是很大的誘因。

朱光恩說，以腸胃科為例，診所薪資幾乎是醫院兩倍，年輕醫師客源不多一個月薪資約是10萬元，但是如果到診所工作至少2至2.5倍，若是健檢診所可能更高，因此追求安逸者會離開願到診所。

他觀察，40歲以下的年輕醫師流動率較高，反觀五十歲以上醫師則因習慣醫院體制而留任。但他認為年輕醫師過早離開醫院，對於臨床經驗的累積將有影響，特別是在訓練內視鏡技術方面，診所環境無法提供足夠病例。

醫師的養成需歷經醫院的磨練與大量實戰機會。朱光恩憂心，健檢中心多是健康民眾，因為缺乏複雜病灶或急重症的大風大浪訓練，醫師無法真正累積經驗與判斷力，出血、休克等都沒寫處理過，未來在診所面臨較嚴重狀況恐怕束手無策。

朱光恩表示，好的內視鏡人才流失到診所對醫院相當可惜，醫師訓練是醫院重要的成本；雖不認同住院醫師第四、第五年一拿到專科執照就到健檢診所、腸胃科診所，但是這些醫師也是正當工作，並無不妥。現在風氣已經是往錢看，願意發展學術研究者相對少。