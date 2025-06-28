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每年罹癌人數破13萬 病團捐贈萬份關懷包及衛教手冊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
陶聲洋防癌基金會董事長陳光耀（左三）表示，基金會編撰「防癌新生活」手冊，從飲食建議、情緒支持、生活調適至癌友心聲分享等，全方位陪伴病友度過身心煎熬。圖／陶聲洋防癌基金會提供
陶聲洋防癌基金會董事長陳光耀（左三）表示，基金會編撰「防癌新生活」手冊，從飲食建議、情緒支持、生活調適至癌友心聲分享等，全方位陪伴病友度過身心煎熬。圖／陶聲洋防癌基金會提供

衛福部國健署最新癌症登記報告顯示，111年罹癌人數新增13萬293人，賴清德總統提出健康台灣願景，以2030年之前，降低癌症標準化死亡率3分之1為目標。陶聲洋防癌基金會今天宣布，與台灣抗癌協會、中華海洋生技等企業，合作啟動「1萬份愛、1萬個勇氣」公益行動，預計捐贈萬份「健康關懷包」及「防癌生活手冊」文宣，陪伴癌症病友度過煎熬療程。

陶聲洋防癌基金會董事長陳光耀表示，基金會編撰「防癌新生活」手冊，從飲食建議、情緒支持、生活調適至癌友心聲分享等，全方位陪伴病友度過身心煎熬，盼讓癌症病友，在煎熬療程中，仍可感受到社會的愛與支持，能找到力量前行，並了解「癌症不是終點，而是一段重啟生命意義的旅程」，基金會推動身心靈整合照護，關懷不該只在診間，而是深入癌友日常生活每一刻。

癌症關懷包將在維康醫療用品、杏一醫療用品等通路發放。連鎖藥局總經理蔡德忠說，他雖沒有罹患癌症，但可體會到罹患癌症以後辛苦，通路藥師在第一線面對民眾，可提供癌症病人生活保健、照護等資訊，另外，許多病友也會購買非藥物保健食品，褐藻醣膠等保健品雖不是藥品，但仍有科學實證，透過藥師專業介紹，可讓癌友更安心使用。

連鎖藥局董事長賴調元說，陶聲洋防癌基金會散播防癌知識，受到社會信賴，肝癌、胰臟癌、大腸癌等罹癌人數增加，許多癌症病人是家庭經濟支柱，罹癌後大幅影響社會生產力，連鎖藥局設於醫院周邊，受病人、社區民眾重視，與基金會合作方法關懷包及防癌手冊，以協助搭起健康、友善橋樑為目標。

藥局 罹癌 癌症

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