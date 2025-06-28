功能性神經外科治療國際研討會 彰濱秀傳醫院秀4大系統

彰濱秀傳紀念醫院匯聚全球神經外科與神經調控領域的頂尖專家，28日、29日舉辦「全方位功能性神經外科治療國際研討會」，秀傳醫院表示，這次會議不僅是亞洲目前最完整的功能性神經外科技術展示平台，更首創實境手術示範，展現功能性神經外科發展邁入全新階段。

秀傳微創中心院長黃士維表示，藉由此次研討會，除了分享臨床經驗與醫療成果，更希望將台灣的神經治療技術推向國際，為更多深受神經疾病困擾的病人帶來新希望。

彰濱秀傳神經外科主任張維傑表示，此次會議的亮點之一，是由醫療團隊現場進行「清醒狀態下射頻熱凝手術」的實境操作，治療顫抖症病人。此類手術的病人在局部麻醉下清醒配合，醫師可即時測試神經反應並調整手術設定，讓與會醫師親眼見證神經功能即時回饋，對臨床操作極具教育價值。

張維傑說，彰濱秀傳紀念醫院也展現目前應用在功能性神經疾病治療的四大技術系統，提供病人最適化、個別化的治療策略：

一、射頻熱凝手術：可精準鎖定腦部異常神經路徑，在清醒麻醉下進行熱凝處理。此術式適合無法接受植入物或不宜開顱的患者，手術無需大範圍切開，恢復期短。

二、聚焦超音波手術：這是一種完全非侵入性療法，利用磁振導引超音波聚焦特定腦區，無需開刀、無出血、感染風險極低。當天即可返家，適合高齡或有慢性病史的患者，特別對帕金森病與原發性顫抖患者療效顯著。

三、放射手術技術：此次介紹兩項核心系統，包括經典的加馬刀（GKRS）廣泛應用於腦部腫瘤與神經功能障礙治療，以及與ZAP-X立體定位放射手術系統，具備高劑量聚焦、無鉛設計、安全性更高，且為門診式治療模式。

四、深層腦刺激系統：透過植入腦部電極，以脈衝電流調控神經訊號，改善帕金森氏症、顫抖症、強迫症、憂鬱症等症狀，這是屬於可調可逆療法，對於藥物效果逐漸遞減或副作用明顯者提供新選擇。