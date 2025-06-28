用膠彩畫傳布佛法 藝術家鄭延熙籌備10年再開畫展

膠彩畫家鄭延熙籌備10年，今天在台中港區藝術中心展出她人生的第二次個展。鄭延熙因是虔誠的佛教徒，她以敦煌石窟裡的佛像做為創作靈感，再加上自己的想法，創作出多幅作品。另外，她因先生曾是東海大學行政人員，她因此長居東海大學20年，東海大學裡住處的靜物、花草和房舍以及自己所養的貓兒也成了她創作上豐富的來源，這次都在她展出之列，歡迎各界前往。

今天的開幕典禮中，包括東海大學美術系榮譽教授詹前裕、膠彩畫家簡景清、港區藝術中心主任柯丁棋等人和多位藝文界人士都前往。鄭延熙雖然腳因農作時跌倒受傷，仍親自前往，並在致詞時特別感謝詹前裕、簡景清兩位對她的指導，並稱兩人是她的「恩師」沒有恩師的指導，她沒有辦法有今天的這些成果。

詹前裕、簡景清都師承膠彩藝術家林之助，是知名的膠彩畫家。詹前裕說。鄭延熙是台南家專美術科畢業，原本擅長水墨，一次參加東海大學美術系的夏令營活動，接觸了膠彩畫，後來讀了東海大學美術系研究所，並由他指導，一路投身膠彩畫的創作，創作上十分努力。

鄭延熙說，第一次個展是10年前在文英館，膠彩樺要展一次是不容易的，所以這一次籌備了10年才再次辦展。她說，這一次畫展，有比較多的佛像，因為她是很虔誠的佛教徒。敦煌石窟裡面的佛像幾千年來可以傳到現在，可以說是世界的遺產，非常美麗，她就取他們的精神，再把自己的想法放進去。

她舉例作品「紅蓮」說，像是這一張畫像，她刻意把蒲公英放進去，因為蒲公英像佛法一樣，風一吹就散布到各地。她也希望佛法能夠像這樣子，很輕易就散布到各地，這也是她畫這個佛像的用意。