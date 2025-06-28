急診、內外科爆出走潮 醫院高層：要讓醫師看得見未來

醫院醫師責任重，薪資不如基層診所，導致醫院各科別醫師均往診所流動，急診醫師爆年底將累計破百人離職。醫學中心高層表示，必須改變制度才能留人，醫師人力流失不該只以加薪作為對策，應從健保給付等制度面著手改變。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫師離職是長久累積結果，應讓醫師看得見職涯未來，才有於助留才。

急診醫師離職人數逐漸攀升，而先前爆發嘉義長庚神經外科缺醫師，其餘包含消化內科醫師都漸漸地離開大醫院。台大醫院院長、消化系醫學會名譽理事長吳明賢表示，不只消化系出現醫師流動趨勢，內分泌、新陳代謝科等也有類似現象，大部分醫師都在往基層流動，「基層固然重要，但事涉醫療體系資源分配，必須好好思考」，依現況，基層工作輕鬆，賺得錢又多，在醫院不僅工作負擔重，收治病人病況相對困難、複雜度高，且還要值班，「除非改變給付制度，否則還是會往基層跑。」

為解決缺人現況，各家醫學中心設法為年輕醫師加薪，台大醫院預計為內外婦兒急診及神經內科住院醫師，含畢業後一般醫學訓練（PGY）加薪，PGY第1年每月加薪2千元，第1年住院醫師及PGY第2年，每月加薪2萬元，第2至6年住院醫師加薪2.2萬元。其他科別，第1年住院醫師每月加薪1萬元，第2至6年住院醫師加薪2.2萬元。

洪子仁認為，醫師人力流失問題不應僅以加薪作為對策，在醫師植牙方面，建議打破傳統「升主治醫師後就開業」單一路徑，應推動臨床、管理、科技「三位一體」職涯發展模式，藉跨域合作，讓醫師參與數位轉型、智慧健康、國際醫療等領域，開拓多元職涯方向，讓醫師即使不離開臨床現場，也看得到職業前景。

衛福部醫事司長劉越萍說，以急診醫師離職情況為例，每年離職60、70人為常態分布，但確實有年輕醫師離開職場，衛福部密切關注趨勢，面對少子化、高齡化社會，勞動人力銳減，不會再有更多人，「無法以人口紅利時代思維，解決現在問題」，未來醫療機構品質改善指標，除病人治療安全及品質，也應重視對自家員工待遇及身心健康提升。

為讓更多急診才留下，急診醫學會理事長許建清說，會持續規畫人才回流方式，例如讓醫師在診所、醫院兩地兼職彈性安排上班時間，或是安排斜槓多元發展，例如推廣災難醫學、超音波教學、院前緊急醫療、高齡醫學、空中醫療等，減緩在單一高壓崗位的疲乏感。