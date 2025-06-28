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好熱！雙北等6縣市明恐飆破36度 步入7月西半部高溫更顯著
根據中央氣象署17時最新天氣預報，明天受太平洋高壓影響，各地仍須留意高溫，氣象署已針對6縣市發布高溫警示燈號，白天新北市、彰化縣、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、雲林縣、高雄市為黃色燈號，同樣有機會達36度，請民眾留意。
氣象預報員陳姵安表示，明天各地高溫和今天差不多，各地高溫普遍均在32至35度，特別提醒尤其大台北地區、彰化和雲林等局部地區，高雄與屏東的近山區仍有36度高溫發生。
陳姵安也指出，近日台灣海面上水氣較多，將順著東風到台灣，因此明天南部、東部及東南部地區仍有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，但也須留意，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區則有局部大雨發生機率，其他地區也有局部較大雨勢。
陳姵安分析，30日、7月1日東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率。
陳姵安也指出，下周進入七月須特別留意，1日至3日各地高溫會更加顯著，由於風場為偏東風，西半部和台灣海峽位於背風側，局部地區會更炎熱，甚至如離島金門也可能來到34度左右高溫，提醒民眾留意。
但陳姵安也說，2日開始水氣減少，各地多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨；3日至5日南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
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