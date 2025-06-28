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近日高溫炎熱 氣象署提醒午後防雷陣雨

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
近日各地高溫悶熱，外出民眾紛紛撐起陽傘、搧扇防曬去暑。記者侯永全／攝影
近日各地高溫悶熱，外出民眾紛紛撐起陽傘、搧扇防曬去暑。記者侯永全／攝影

受太平洋高壓及吹偏東南風影響，全台都是晴到多雲的炎熱天氣，午後各地山區、西半部都有局部短暫陣雨或雷雨機會。中央氣象署針對十二縣市發布大雨特報，時間將持續至傍晚，提醒民眾留意較大雨勢。

大雨警戒區有新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等地區。下雨之前各地高溫平均可達34至36度，尤其台北盆地、中南部及花東縱谷等地，可能出現36度以上高溫。

今日至下周一，各地都是晴到多雲的悶熱天氣。午後山區會有局部短暫陣雨或雷雨，西半部也有局部大雷雨機率。近日各地氣溫北部約24至36度、中部23至35度、南部22至36度、東部23至35度。提醒民眾外出攜帶雨傘，不僅可避免遭雨彈襲擊，也可防曬。

全台艷陽高照，台北高溫達36度左右，外出民眾紛紛穿戴遮陽帽、陽傘及墨鏡防曬去暑。記者侯永全／攝影
全台艷陽高照，台北高溫達36度左右，外出民眾紛紛穿戴遮陽帽、陽傘及墨鏡防曬去暑。記者侯永全／攝影
受太平洋高壓及吹偏東南風影響，全台都是晴到多雲的炎熱天氣，各地高溫達36度左右。一位家長在艷陽下，為小朋友搧扇子去暑。記者侯永全／攝影
受太平洋高壓及吹偏東南風影響，全台都是晴到多雲的炎熱天氣，各地高溫達36度左右。一位家長在艷陽下，為小朋友搧扇子去暑。記者侯永全／攝影

高溫 大雷雨

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