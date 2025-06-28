近日高溫炎熱 氣象署提醒午後防雷陣雨
受太平洋高壓及吹偏東南風影響，全台都是晴到多雲的炎熱天氣，午後各地山區、西半部都有局部短暫陣雨或雷雨機會。中央氣象署針對十二縣市發布大雨特報，時間將持續至傍晚，提醒民眾留意較大雨勢。
大雨警戒區有新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等地區。下雨之前各地高溫平均可達34至36度，尤其台北盆地、中南部及花東縱谷等地，可能出現36度以上高溫。
今日至下周一，各地都是晴到多雲的悶熱天氣。午後山區會有局部短暫陣雨或雷雨，西半部也有局部大雷雨機率。近日各地氣溫北部約24至36度、中部23至35度、南部22至36度、東部23至35度。提醒民眾外出攜帶雨傘，不僅可避免遭雨彈襲擊，也可防曬。
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