近日高溫炎熱 氣象署提醒午後防雷陣雨

受太平洋高壓及吹偏東南風影響，全台都是晴到多雲的炎熱天氣，午後各地山區、西半部都有局部短暫陣雨或雷雨機會。中央氣象署針對十二縣市發布大雨特報，時間將持續至傍晚，提醒民眾留意較大雨勢。

大雨警戒區有新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等地區。下雨之前各地高溫平均可達34至36度，尤其台北盆地、中南部及花東縱谷等地，可能出現36度以上高溫。