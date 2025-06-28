金枝走演319達陣 今晚兩廳院小廣場免費演可愛冤仇人

16年前，國家文藝獎得主、金枝演社創辦人王榮裕帶著全團啟動「金枝走演．美麗台灣」全台巡演計畫，發願自籌經費演遍319鄉鎮。從2009年6月高雄縣鳥松鄉踏出第一步，至2025年6月在金門縣金城鎮抵達終點站，完成這趟跋涉5846天、超過21萬觀眾笑顏見證的藝術長旅。

來自社會各界和現場觀眾的上萬筆捐款贊助，近千個在地單位及朋友的熱情協力，以及逾 300人力的走演夥伴，都是過程中不斷支持金枝走演繼續前行的力量，一起合力成就出無與倫比的美麗台灣。因此，金枝即將於今晚在兩廳院自由牌樓前的小廣場舉辦全台巡演達陣的感恩最終場演出，帶來經典歌舞喜劇《可愛冤仇人》，向孕育藝術創作者多元能量的台灣母土、和所有走演旅程中的相遇緣分，獻上最大的感恩與感謝。

金枝演社自1993年成立以來，致力於創作屬於台灣的故事，以在地文化為創作核心精神，用豐富多變的藝術風格，轉化出各種「台味」戲劇。而王榮裕在劇團四處巡演的過程，看到觀眾不分族群、年齡、職業都歡頭喜面地沉浸在演出當中，讓他想起小時候在廟口看歌仔戲的熱鬧場景，於是萌生把作品帶到全台各地的念頭。

王榮裕表示，1925年台灣文化協會的蔡培火發起「美台團」，深入台灣各地放映無聲黑白電影，用辯士的方式將世界文明介紹給鄉親，而這也是「金枝走演．美麗台灣」的名稱由來，金枝走演不只是向先輩的致敬，也是傳承這份精神的自我期許。

金枝走演發起人黃慧美表示，當年聽到王榮裕述說的計畫願景後深受感動，於是隨即成立「金枝走演．美麗台灣」執行小組，不但自己擔任贊助召集人，四處奔走籌措經費資源，16年間更親身力行，隨著金枝上山下海、吹風淋雨，每場演出負責開場，介紹走演宗旨以及呼籲捐款。「我這個人很單純，覺得人的一生要做感人的事，首先就要感動自己。」。

從台灣頭到台灣尾，「金枝走演．美麗台灣】早已不只是藝術工作者的理念實踐，更成為串連演出團隊、在地協力與現場觀眾的力量：不僅地方單位協助宣傳及安排場地；更有許多觀眾自發性的在演出現場擔任志工，協助擺放板凳。所有人為了一件事共同打拼的模樣，讓黃慧美女士感動不已。

更讓人感動的是全體工作人員16年來的參與。王榮裕表示，很多成員從20幾歲演到40幾歲，更有人是全勤參與，從未中斷。對於這在台灣創作環境中絕無僅有的紀錄，他必須致上最高的敬意，感謝他們的付出，才能實現他當初的夢想：用最微小的民間草根力量，涓滴成流的信念，進行藝術播種的工作。即使最後可能只有幾顆種子開花結果，但正如王榮裕所說，「如果不做，一切都不會發生」。

隨著走遍全台319鄉鎮，當初一群傻子的夢想，開出了最美麗的花朵。而《可愛冤仇人》這齣劇碼也完成它的藝術使命，可能將就此封箱。王榮裕特別邀請所有觀眾朋友今晚7點齊聚兩廳院小廣場同歡共樂，免費欣賞金枝走演《可愛冤仇人》感恩最終場的特別演出，一起為這趟美麗台灣的實踐之旅畫下美好句點。