免住院、門診打抗生素反而等更久？急診醫學會說明規畫

健保署八月起「門診靜脈抗生素注射」（OPAT）納入給付，讓輕症、行動方便患者因為要施打抗生素而住院，可以改成在門急診治療，患者生活更便利，也舒緩急診待床問題。然而，有醫師在網路上批評，門診只有一張診療床擔心會影響看診，更擔憂會有傳染風險。

北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰今在臉書批評，衛福部昨日提出的「智障政策」，難道不知道9成抗生素一天注射都要兩次以上，並且抗生素注射需要半小時到一個小時以上；而門診僅有一張診療床，難道其他病人不用看診？再者，他也批評，怕感染的化療病人也在注射室，卻放他們跟會傳染病人擺在一起。

急診醫學會理事長許建清表示，該政策是急診醫學會跟感染症醫學會一起提案，一來監測抗生素，一來也可以期待紓解急診後床壓力。部分醫院OPAT已經實施多年，但並沒有處置費，多用連續處方箋方式執行，並沒有大規模實施，本次通過後希望可以更多讓行動自如、輕症者免去住院打抗生素，對患者而言也可以提升生產力、加快復原。

以奇美醫院為例，許建清說，平日讓患者在門診打抗生素、假日在急診打，並且門診會設有獨立注射室，不僅一張床，有多達10、20張病床，依各醫院狀況而定。另外，會將OPAT患者跟癌症化療病人區隔，並不需要過度擔憂。

許建清說，就其自身經驗尚未發現，有患者因為商業保單考量而拒絕從住院改成門診，但不台除未來可能發生類似狀況，但民眾時間寶貴，相信多數民眾仍希望盡快恢復正常生活，仍會選擇以門診注射方式取代住院施打抗生素。