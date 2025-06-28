高血糖者罹血管性失智比率高54% 醫：血糖略高也有風險

心臟科權威林芳郁罹患失智症，引發國人關注。失智症分血管型與退化型2大類，許多病人以為未被診斷糖尿病就不必擔心，但家醫科醫師魏士航指出，糖尿病前期病人，罹患血管性失智症風險，比血糖正常者高出54%，這代表即使血糖「只是略高」，也可能增加未來發生認知功能退化風險。

魏士航指出，許多人對糖尿病前期缺乏警覺，誤以為只是血糖偏高，稍加控制飲食就能自然恢復，不會對健康造成太大影響，不過，一篇登上國際期刊研究，分析45萬名40至60歲受試者，發現糖尿病前期患者，在在類似撲克牌遊戲「心臟病」的符號配對測驗中，其反應速度比血糖正常者慢1%。

「差距看似微小，但已顯示在高血糖狀態下，大腦處理資訊的效率正在下降。」魏士航表示，這代表血糖對認知功能影響，很可能在尚未確診糖尿病前就已經開始發生，研究也發現，糖尿病前期患者大腦結構出現異常，白質高訊號（WMH）比血糖正常者多出 3%，腦部小血管恐已受損。

魏士航表示，負責記憶與學習的「海馬體」也出現體積縮小現象，這種變化常見於阿茲海默症早期患者，這些發現證實高血糖會對腦部造成實質性損害，非單純老化現象，且糖尿病前期者未來出現認知功能下降的風險，較血糖正常者增加42%，與已確診糖尿病者39%差異不大。

高血糖對腦部傷害，來自2大機制，包括以高血糖直接或透過高血壓等方式損害腦血管，導致白質病變與腦血管失智症，另一種方式則是因慢性高血糖，傷害腦神經細胞，加速神經退化，影響記憶與學習能力。魏士航說，前述2種機制同時作用，會加劇腦部退化，糖尿病前期患者，若合併高血壓、高膽固醇等心血管風險因子，會加劇大腦損傷。

魏士航提醒，別再輕忽血糖異常的狀況，避免錯過逆轉糖尿病前期的黃金時期。當發現血糖偏高時，建議主動諮詢醫師，針對體重、血壓、飲食與生活型態進行全方位調整，讓血糖有機會恢復到正常範圍。