健保署釋兩 7、8月擴大使用生物相似性藥、學名藥

衛福部中央健保署28日宣布，為支持藥品多元供應，強化藥品供應韌性，保障病人用藥權益，將自7月1日起推動鼓勵使用生物相似藥品，並於8月起擴大納入癌症化學治療之學名藥，包括許多病友熟知的「歐洲紫杉醇」、「小紅莓」等，期能提升學名藥使用占率，活化健保資源，加速引進更多治療新藥，全民共享健保計畫成果。

學名藥協會理事長陳誼芬對此表示歡迎，認為此舉可強化我國藥品供應鏈的韌性與穩定性，是台灣醫藥產業發展的關鍵里程碑。

法人分析，土本藥廠目前僅有台康生技（6589）自行開發乳癌生物相似藥，已在台灣取得藥證，預期後續將有更多本土藥廠授權引進，或代理生物相似藥在台銷售；另外包括東洋（4105）、美時（1795）、健喬（4114）、中化（1762）、杏輝（1734）、永信（3705）、生達（1720）、南光（1752）等藥廠，將有機會因癌症化療學名藥獲健保重視而實質受惠。

健保署表示，隨著原開發廠藥品專利到期，品質相似而研發製造成本及藥價較低的生物相似性藥品、及學名藥紛紛投入市場，歐美日各國均透過鼓勵使用這些藥品讓整體藥費降低，同時換取更多創新藥品引進，得以治療更多病人。

近年受國際疫情、戰爭等因素影響，導致全球藥品供應不穩定，健保署為確保健保用藥供應穩定、降低國際外在因素影響，自今年7月起推動「使用生物相似藥品鼓勵試辦計畫」，健保收載的生物相似性藥品占整體同成分藥品達11.9%（共計十個成分、36個項目），較2023年7.38%明顯提升。

此外，為了進一步推廣使用學名藥政策，健保署也預計自今年8月1日起擴大試辦癌症化療學名藥（計有15個成分，100個學名藥項目），整體藥費規模達16億元，使用量占率43%，期待實行本計畫後能提升學名藥醫令量占率達70%。

健保署表示，本計畫獎勵措施包含處方開立獎勵，開立本計畫化療學名藥每一處方獎勵150點。經統計，2024年符合本計畫之處方計有26萬張，若未來新增30%處方轉換，則推估有33萬張處方符合獎勵條件，財務支出約4,988萬元。

健保署推動「使用生物相似性藥品及學名藥之鼓勵試辦計畫」，以嘉惠病人及強化藥品供應韌性為目標，期未來能提供醫師及病人更多用藥選擇，並逐步擴大納入更多藥品於試辦計畫，達到保障藥品供應，確保民眾用藥無虞。