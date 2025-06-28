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12天爆28起狀況 台鐵祭「周檢機制」目標今年降2成事件事故

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台鐵公司進一步實施「周檢機制」，目標今年降低2成事故、異常事件。聯合報系資料照片
台鐵公司進一步實施「周檢機制」，目標今年降低2成事故、異常事件。聯合報系資料照片

台鐵公司董事長鄭光遠上任12天，台鐵一連發生28起異常事件，平均一天就發生2.3件，台鐵除懲處相關人員、強化教育訓練等，更進一步實施「周檢機制」，目標今年降低2成事故、異常事件。

據統計，台鐵去年行車異常事件979件，平均每天發生約2.7件。高鐵前董座鄭光遠16日接掌台鐵迄今不到2周，就已經發生28起異常事件，平均每天2.3件，包括車輛故障、接地閃爆，而25日發生的調車疏失，更是這半年多以來的第10件調車意外。

對於這起調車疏失，台鐵公司說， 25日七堵站進行調車作業時，人員未確認號誌狀況即啟動調車作業，以致擠壞轉轍器。後續除對相關人員疏失檢討處份外，也將強化調車作業前的號誌確認機制與人員教育訓練，防止類似事件再度發生。

台鐵表示，董事長鄭光遠每周定期主持經營管理周會議，台鐵一級主管及各相關處處長與會，針對安全及各項主題進行報告與討論，設定目標要讓今年的事故事件比率較去年下降20%。

教育訓練 台鐵

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