網傳桃機女廁有針孔 機場公司澄清是掛勾遺留螺絲孔

有民眾在社群平台質疑桃園國際機場女廁出現針孔攝影裝置，桃園國際機場公司表示，接獲訊息後隨即聯同航警局刑事警察大隊與保安警察大隊到場檢查，現場所見孔洞為過去掛勾遺留未補孔，並無偷拍裝置，對因此造成旅客疑慮與不便，機場公司深表歉意。

桃園機場每日平均旅運人次超過13萬人，館內設有528間廁所、23間育嬰室與10間淋浴間。機場公司強調，為保障旅客隱私，已長期定期進行「反針孔攝影機電子偵測」作業，歷次檢測皆未發現可疑訊號或非法裝置。

針對此次事件，機場公司也將加強廁所隔板等處舊有掛勾孔洞的巡查與修補工作，避免因遺留孔洞引發不必要的誤會。

此外，桃園機場每月會利用深夜離峰時段，全面檢測廁所、育嬰室與淋浴間等空間，至今未發現任何偷拍設備。機場公司承諾持續提升隱私安全防護機制，確保旅客安心使用設施。

機場公司也呼籲，旅客如在場內發現任何異常，可即時通報現場工作人員或航警人員，以共同維護公共安全與秩序。