快訊

「媽媽同事」囂張推工作又早退！46歲單身女悲憤：沒小孩難道是無形懲罰？

83歲蔡瀾病逝…港4大才子全殞落！曾說墓誌銘只刻「我活過」

北市64歲獨居婦才要去做健檢...卻陳屍床上 家屬慟：沒病史

聽新聞
0:00 / 0:00

網傳桃機女廁有針孔 機場公司澄清是掛勾遺留螺絲孔

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
有民眾在社群平台質疑桃園國際機場女廁出現針孔攝影裝置，桃園國際機場公司表示，接獲訊息後隨即聯同航警局刑事警察大隊與保安警察大隊到場檢查，現場所見孔洞為過去掛勾遺留未補孔，並無偷拍裝置。圖／機場公司提供
有民眾在社群平台質疑桃園國際機場女廁出現針孔攝影裝置，桃園國際機場公司表示，接獲訊息後隨即聯同航警局刑事警察大隊與保安警察大隊到場檢查，現場所見孔洞為過去掛勾遺留未補孔，並無偷拍裝置。圖／機場公司提供

有民眾在社群平台質疑桃園國際機場女廁出現針孔攝影裝置，桃園國際機場公司表示，接獲訊息後隨即聯同航警局刑事警察大隊與保安警察大隊到場檢查，現場所見孔洞為過去掛勾遺留未補孔，並無偷拍裝置，對因此造成旅客疑慮與不便，機場公司深表歉意。

桃園機場每日平均旅運人次超過13萬人，館內設有528間廁所、23間育嬰室與10間淋浴間。機場公司強調，為保障旅客隱私，已長期定期進行「反針孔攝影機電子偵測」作業，歷次檢測皆未發現可疑訊號或非法裝置。

針對此次事件，機場公司也將加強廁所隔板等處舊有掛勾孔洞的巡查與修補工作，避免因遺留孔洞引發不必要的誤會。

此外，桃園機場每月會利用深夜離峰時段，全面檢測廁所、育嬰室與淋浴間等空間，至今未發現任何偷拍設備。機場公司承諾持續提升隱私安全防護機制，確保旅客安心使用設施。

機場公司也呼籲，旅客如在場內發現任何異常，可即時通報現場工作人員或航警人員，以共同維護公共安全與秩序。

桃園機場 廁所

延伸閱讀

OAT網站...南投、新北逾600女遭偷拍 2男賣性影像各50萬交保

中國大陸機場新規定！「尿袋」沒這認證一律禁帶 驚現丟棄潮「屍骸」滿地

震驚全日本！小學狼師涉偷拍女童內褲 還創群組分享照片

現場直擊／馬英九結束訪問行程 敦煌機場陸大陣仗送機

相關新聞

12天爆28起狀況 台鐵祭「周檢機制」目標今年降2成事件事故

台鐵公司董事長鄭光遠上任12天，台鐵一連發生28起異常事件，平均一天就發生2.3件，台鐵除懲處相關人員、強化教育訓練等，...

AI醫療給付需為健保省錢 衛福部：有項目開始臨床試驗

衛福部推動台灣成為智慧醫療島，已設立三大人工智慧（AI）中心，盼讓智慧醫療在國內醫院落地應用。AI醫療面臨實證與給付挑戰...

高血糖者罹血管性失智比率高54% 醫：血糖略高也有風險

心臟科權威林芳郁罹患失智症，引發國人關注。失智症分血管型與退化型2大類，許多病人以為未被診斷糖尿病就不必擔心，但家醫科醫...

急診離職潮來襲 30至39歲醫師出走最多 逾4成到診所

今年初急診壅塞狀況前所未有嚴峻，急診醫學會罕見發文示警，若問題持續會引發大規模離職潮。急診醫學會分析，今年恐超過百名急診...

每劑破億 健保署曝本土研發罕病罕病基因治療申請給付

罕見疾病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」為基因先天性缺陷，病童自幼開始，每隔一段時間就會經歷長達數...

網傳桃機女廁有針孔 機場公司澄清是掛勾遺留螺絲孔

有民眾在社群平台質疑桃園國際機場女廁出現針孔攝影裝置，桃園國際機場公司表示，接獲訊息後隨即聯同航警局刑事警察大隊與保安警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。