靈性關懷比藥物有效 台大安寧醫促臨床宗教師制度化

安寧緩和醫療陪伴疾病末期病人，走過已知疾病無法治癒後人生最後一哩路，過程中除以藥物、非藥物治療方法減輕病人痛苦，心理及心靈支持也很重要。國內安寧始於基督教背景的馬偕醫院，台大醫院緩和醫療病房，則首創結合佛學與安寧醫療，推動臨床宗教師。不過，國內臨床宗教師、關懷師等，多由民間團體訓練，專家指出，政府既強調靈性關懷，應將臨床宗教師制度化。

台大醫院今天舉行130周年院慶活動「緩和醫療病房30周年研討會」。台大醫院院長吳明賢說，社會愈工業化、數位化，人心愈躁動，社會瀰漫焦躁不安氣息，台灣應發起「靈性修復工程運動」，安寧緩和醫療正是靈性修復在醫學上的展現，在人工智慧取代人力的時代，安寧緩和團隊提供病人信任的環境，宗教提供愛與未來，這些都不會被取代，「都還會有飯吃。」

台大醫學院家醫科名譽教授陳慶餘說，靈性平安病人才能善終，台大醫院藉由臨床宗教師，發展一套靈性照護模式，總院與雲林分院「臨終個案關懷指引」，共分7階段，其中最後端、接近病人臨終最後3階段為生命回顧、感應靈性存在、以信仰為基礎的心智活化導引，都是靈性關懷的展現，幫助病人找到內在力量，病人痛苦情況減輕，「效果比用藥更好。」

靈性關懷專業人員協會成員，法師釋照量說，臨床宗教師必須經過基本訓練，至醫院實習後，還要再接受3個月以上培訓，才可分發至各醫院服務，且每年有30學分教育訓練要求，比照醫事人員模式，透過課程更新醫療新知、安寧法令、倫理考量等；相關制度在民間以很完整，佛教由蓮花基金會，基督教則有史懷哲基金會訓練、發照，靈性關懷協會盼整合各宗教證照，但現階段仍有困難。

釋照量表示，臨床宗教師雖沒有正式職位，但已不像早期以志工方式參加，而是與醫院簽訂合約，正式參與安寧團隊，「醫、護、社、心、靈一起運作」，模式以很順暢，民間已有完善訓練制度，但在政府端，雖強調靈性關懷重要性，但目前尚無正式證照或制度。

長照政策強調靈性關懷，但陳慶餘說，臨床宗教師在醫院尚無正式職位，在醫療體系中也尚未制度化，國外牧師、神父等已可擔任「醫療傳道」，訓練過程中加入臨終靈性關懷，我國由民間成立靈性關懷學會，開始靈性關懷培訓，以佛教為例，法師平時在寺院、道場活動，較少進入醫院，台大把法師加入照護團隊，由社工室統籌管理，盼協助病人找到希望與方向。